Sasha Baron Cohen zyskał ogromną popularność dzięki roli Borata i Aliego G. W lipcu 2025 roku aktor zadebiutował jako demoniczny złoczyńca Mephisto w finałowym odcinku serialu "Ironheart" emitowanym na Disney+. To postać z uniwersum Marvela, która odegra kluczową rolę w najnowszych produkcjach studia. Jak donosi jeden z amerykańskich serwisów, aktor jakiś czas temu zaczął intensywne treningi, aby zyskać muskularną sylwetkę potrzebną do roli. Właśnie pochwalił się pierwszymi efektami przemiany na okładce jednego z popularnych magazynów.

Postać Mephisto po raz pierwszy pojawiła się w komiksach Marvela o Silver Surferze. Komiksowy diabeł, który namawia innych do złowieszczych układów, odgrywa istotną rolę m.in. w przygodach Spider-Mana. Cechuje go muskularna sylwetka, więc Sasha Baron Cohen postanowił w pełni oddać się treningom, aby jak najbardziej upodobnić się do granej przez niego postaci. Jak donosi serwis Deadline, kiedy Cohen zdecydował się na metamorfozę, skontaktował się z aktorem Matthew McConaugheyem, który polecił mu trenera Alfonso Morettiego określanego jako "The Angry Trainer" (ang. gniewny trener - przyp. red). Efektami treningu aktor pochwalił się właśnie na okładce magazynu "Men's Fitness". Jak sam przyznał w wywiadzie, kiedy pierwszy raz spotkał się z Morettim i trener poprosił go o pokazanie sylwetki, stwierdził, że aktor jest "prosty i chudy jak linijka", ale "ma w sobie ukrytego sportowca". Sam Cohen dość brutalnie ocenił swoją kondycję z początku treningów.

Miałem siłę porównywalną do chorej na artretyzm meduzy

- wyjawił Sacha Baron Cohen na łamach "Men's Fitness".

Sasha Baron Cohen zdecydował się na zmiany w diecie i ściśle określony plan treningowy

Sasha Baron Cohen podkreślił, że jest aktualnie w najlepszej formie fizycznej w całym swoim życiu i osiągnął to zaskakująco szybko. Jego kostium Mephisto był nawet kilkukrotnie przerabiany w związku ze zmianami w jego sylwetce. Jak sam przyznał, kluczowe są odpowiednio dopasowane treningi i konsekwentne ich wykonywanie. Sam zaczął od robienia 100 pompek dziennie, okazjonalnie ćwiczył także z trenerem kickboxingu. Kluczowy był nie tylko odpowiedni plan treningowy, ale także zmiany w diecie. Aktor zniwelował cukier i spożywał produkty bogate w błonnik i białko. Efekty możecie podziwiać sami.