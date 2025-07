Aleksander Baron zasłynął dzięki grupie Afromental i roli trenera w programach "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids". Zawsze głośno było również o jego życiu prywatnym, ale przede wszystkim w kontekście kolejnych romansów - był bowiem związany z wieloma gwiazdami z show-biznesu. Spotykał się z Aleksandrą Szwed, Julią Wieniawą czy Blanką Lipińską. W końcu ustatkował się u boku Sandry Kubickiej, ale i z nią tworzy dość burzliwą relację. W końcu para jeszcze niedawno miała się rozwodzić, ale zdecydowała się ratować swój związek. Aleksander Baron wciąż potrafi jednak zaskoczyć swoich fanów. Teraz to zrobił, wrzucając zdjęcie z... młodszą siostrą.

Aleksander Baron zapozował z siostrą. Fani w szoku

Do tej pory nie każdy wiedział, że Aleksander Baron ma rodzeństwo. Na swoim instagramowym profilu rzadko bowiem pokazuje innych członków rodziny poza Sandrą i synem. Okazuje się jednak, że ma zarówno brata, jak i siostrę. Teraz wrzucił na Instagram fotografię z Marysią. Jak wynika z komentarzy, dziewczyna ma 22 lata, więc pomiędzy nią a Baronem jest aż 19 lat różnicy! Patrząc jednak na zdjęcia, aż trudno w to uwierzyć. Rodzeństwo dokazuje i robi śmieszne miny, jakby dzieliło je znacznie mniej lat. "Rodzeństwo to największy skarb i siła! Na zdjęciu dumny brat z siostrą. Kto z was ma rodzeństwo, oznacza tutaj i pozdrawia!" - napisał Baron.

Pod zdjęciami natychmiast posypały się komentarze, a fani przecierali oczy ze zdumienia. "Ile - z ciekawości czystej - siostra ma lat? Kurde, nie wiedziałam, że Alek ma siostrę i to jeszcze taką zdolną! Wow, wow, dlaczego dopiero teraz?!", "Też mam starszego brata i to najlepsze co mnie spotkało w życiu"," Przepiękna siostra" - komentowali fani. Co ciekawe, jedna z internautek zauważyła podobieństwo Marysi do żony Barona! "Piękna dziewczyna, podobna do Sandry Kubickiej" - napisała fanka.

