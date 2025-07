Rozenek szalała na urodzinach Jennifer Lopez. Niebywałe, kogo spotkała z Polski

Małgorzata Rozenek ładuje baterie po intensywnym czasie w życiu. Celebrytka wraz z mężem i synami wylecieli do Turcji, gdzie zatrzymali się w luksusowym hotelu. Jak można sprawdzić na Booking, tygodniowy pobyt dwóch dorosłych osób i dwójki dzieci w przestronnym apartamencie typu Suite może kosztować tam - w zależności od wybranego pakietu - nawet 85 tysięcy złotych. Rozenek już prezentowała na InstaStories różne atrakcje, które oferuje luksusowy ośrodek. Jedną z nich okazał się urodzinowy koncert Jennifer Lopez. Małgorzata Rozenek wystroiła się w cekiny i błyszczała z daleka. Nie bawiła się sama, z Polski była cała reprezentacja. Sprawdźcie, kto jeszcze szalał do rytmów J.Lo.

Nie tylko Małgorzata Rozenek. One też bawiły się na urodzinowym koncercie Jennifer Lopez

Swego czasu Małgorzata Rozenek relacjonowała prywatny koncert i bliskie spotkanie z Nicole Scherzinger, podczas którego jej syn Tadeusz Rozenek miał okazję śpiewać z artystką. Tym razem celebrytka wybrała się na urodzinowy występ Jennifer Lopez, ale raczej nie udało jej się porozmawiać z wokalistką, czym raczej by się pochwaliła. Światowa gwiazda 22 lipca obchodzi 56. urodziny, a dzień przed świętowaniem postanowiła pracować. Rozenek na tę okazję wybrała błyszczącą mini sukienkę bez ramiączek, a zdjęcia sprzed wydarzenia udostępniła w mediach społecznościowych.

Jak się okazało, Małgorzata nie była jedyną celebrytką z Polski, która bawiła się na koncercie Jennifer Lopez w Turcji. Na wydarzeniu pojawiła się również Paulina Krupińska z Magdaleną Pieczonką czy żona "księcia Podhala", czyli Małgorzata Bachleda-Curuś. Tego wieczora królował motyw cekinów - jedynie Magdalena Pieczonka się wyłamała i wystąpiła w czerwonej mini sukience, prezenterka "DDTVN", podobnie jak Rozenek, postawiła na błysk. Krupińska wrzuciła kilka filmików z koncertu i było widać, że świetnie się bawiła w rytm hitów J.Lo.

Jennifer Lopez puściły nerwy. Skandaliczne zachowanie na scenie

Wokalistka wystartowała z trasą "Up all night". Podczas jednego z koncertów w Hiszpanii doszło do niespodziewanego incydentu. W pewnym momencie nie wyszedł jej jeden ze skomplikowanych tanecznych ruchów. Piosenkarka rzuciła kapeluszem, który w zamierzeniu miał wznieść się nad scenę, zamiast tego wylądował jednak u jej stóp. Na nagraniach z występu widać, jak Lopez ze złością wykopuje nakrycie głowy w stronę publiczności. Wideo natychmiast trafiło do sieci i wywołało dyskusję wśród internautów.