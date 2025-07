W ciągu ostatnich dni głośno było o aferze na koncercie Coldplay. Światowe media obiegło nagranie z wydarzenia, gdzie widać objętą parę, która po uświadomieniu sobie, że pokazano ją na telebimie, wpada w panikę. Jak się okazało, na nagraniu przyłapano milionera i byłego już CEO firmy Astronomer Andy'ego Byrona z kobietą, która bynajmniej nie była jego żoną. Niedawno w mediach pojawiły się informacje, jak partnerka milionera zareagowała na skandal i podjęła druzgocącą decyzję.Koncertowy skandal był szeroko komentowany także w Polsce. Ostatnio na ten temat wypowiedziała się m.in. Anna Kalczyńska. Tym razem aferę skomentowała Katarzyna Bosacka, która sama niedawno doświadczyła zdrady. Dziennikarka rozstała się z partnerem po 26 latach wspólnego życia i bardzo długo dochodziła do siebie po rozstaniu. Nawiązując do afery z koncertu Coldplay, postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami.

Katarzyna Bosacka skomentowała aferę z koncertu Coldplay. "To są bardzo poważne sprawy"

Katarzyna Bosacka w 2024 roku rozstała się z mężem, który miał zostawić ją dla innej kobiety. Bardzo długo dochodziła do siebie i w konsekwencji stresów schudła 17 kilogramów. Dziennikarka przyznała też, że korzystała z pomocy psychiatry. Bosacka po zakończeniu małżeństwa ponownie się zakochała i pod koniec czerwca podczas kameralnej uroczystości w urzędzie stanu cywilnego poślubiła swojego ukochanego. Podczas jednej z ostatnich transmisji live na Instagramie Bosacka nawiązała do skandalu z koncertu Coldplay i skrytykowała to, że wizerunek Andy'ego Byrona i Kristin Cabot wykorzystywany jest w prześmiewczych przeróbkach i memach. Wspomniała, że zdrada dla wielu osób jest traumą, co doskonale wie ze swojego doświadczenia.

Moim zdaniem to nie jest powód do śmiechu. Zdrada jest zawsze paskudna. Jest trucizną, która rozlewa się nie tylko na tych dwoje (...) partnerów, ale także na ich dzieci, rodziny, przyjaciół, znajomych...

- To są bardzo poważne sprawy, które bardzo często kończą się depresją, utratą poczucia własnej wartości. Zdrada to nie jest nic śmiesznego, to jest oszustwo, kłamstwo. Coś, co jest złe i przykre w swojej naturze - wyznała dziennikarka i podkreśliła, że jej samej nie mieści się w głowie, że można zdradzić drugą osobę, bo sama żyje uczciwie i szczerze. Bosacka nawiązała także do swojego rozstania z mężem.

Pamiętam, że dla mnie to był szok. Wielu osobom odjęło mowę, naszym przyjaciołom, znajomym, najbliższej rodzinie... To było wręcz nieprawdopodobne, że coś takiego mogło się wydarzyć. Wiem, że wiele osób cierpiało z tego powodu, nawet u członków dalszej rodziny zdarzały się stany lekko depresyjne, ktoś przez wiele dni nic nie mówił lub płakał po nocach

- powiedziała gwiazda.

To Katarzyna Bosacka zrobiła, gdy dowiedziała się o zdradzie. "Trochę się przejechałam"

W dalszej części relacji live Katarzyna Bosacka wspomniała, że kiedy dowiedziała się o zdradzie, decyzja o zakończeniu związku była niemal natychmiastowa. - Bardzo szybko złożyłam papiery rozwodowe. O zdradzie dowiedziałam się w lipcu, a we wrześniu papiery już były złożone, bo stwierdziłam, że w tej naszej sytuacji jednak jest to trudne do pogodzenia. (...) Byłam trochę pewna (swojego związku - red.) i trochę się na tym przejechałam - wyznała.