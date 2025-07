Sandra Kubicka należy do grona celebrytek, które nieustannie pojawiają się na pierwszych stronach tabloidów. Modelka jakiś czas temu wywołała spore zamieszanie wieściami o rozstaniu z Aleksandrem Milwiw-Baronem. Jak się jednak okazało, para próbuje ułożyć wspólne życie. Ostatnio w sieci pojawiło się dużo krytycznych głosów na temat matchy sprzedawanej przez Kubicką w nowo otwartym lokalu w Warszawie. Tym razem celebrytka podpadła za relacje, które opublikowała na Instagramie. Chodzi o oferty pracy, które umieściła w sieci.

Sandra Kubicka poszukuje pracowników. Ogłoszenia celebrytki oburzyły internautów

Sandra Kubicka jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie regularnie publikuje relacje z codziennego życia. Opowiada m.in. o swojej pracy, wychowaniu syna czy też reklamuje ulubione produkty. Influencerka postanowiła wykorzystać zasięgi, jakie ma w mediach społecznościowych i za pośrednictwem InstaStories opublikowała dwa ogłoszenia o pracę. Jedno z nich dotyczyło stanowiska asystentki, która będzie odpowiedzialna za wsparcie organizacyjne w tym m.in. załatwianie spraw urzędowych i osobistych, robienie zakupów i pomoc w funkcjonowaniu Matcharni. Wśród wymagań wskazano m.in. prawo jazdy kat. B i własny samochód.

Druga z ofert dotyczyła pracy specjalisty ds. Administracji. Wśród wymagań minimum roczne doświadczenie pracy na podobnym stanowisku, a obowiązków m.in. obsługa administracyjna biura, wsparcie zespołu w zadaniach organizacyjnych i logistycznych, a także kontakt z dostawcami oraz współpraca z działem księgowości. Obie oferty pracy dotyczyły umowy zlecenia lub B2B i właśnie ten fragment ofert najbardziej oburzył internautów. Pełne treści opublikowanych przez Sandrę Kubicką ogłoszeń znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Sandra Kubicka w ogniu krytyki. "Niech ktoś zapyta, za ile"

Krytyczne komentarze na temat oferty Sandry Kubickiej pojawił się m.in. na forum "CSI: Hydepark" na Facebooku. Internauci nie kryli oburzenia ogłoszeniami opublikowanymi przez celebrytkę. "Sorki, ale asystent nie jest od załatwiania spraw osobistych. Poza tym stabilne zatrudnienie i umowa zlecenie się wykluczają", "Niech ktoś zapyta, za ile", "Stabilne zatrudnienie na B2B albo zleceniu - no cyrk", "Jak można w XXI wieku chcieć zatrudnić asystentkę na śmieciówce? Współczuję osobie, która pójdzie na to dla paru lajków na Instagramie" - czytamy. Wspomniano także o braku podanego wynagrodzenia. "Oferta, która nie ma podanej stawki, lub widełek, to zawsze kiepska oferta" - dodał jeden z uczestników dyskusji. Zgadzacie się z tymi opiniami?