NATO Youth Advisory Board to Młodzieżowa Rada Doradcza, która zapewnia młodym ludziom platformę do wyrażania opinii i doradzania Sojuszowi Północnoatlantyckiemu w sprawach związanych z bezpieczeństwem, obronnością i polityką. To właśnie jej częścią stała się niedawno 18-letnia Marcelina Maciąg. Jak udało jej się tam trafić?

Marcelina Maciąg musiała przejść niełatwą rekrutację. Niedługo czeka ją jeszcze więcej pracy

Proces dołączenia do NATO był naprawdę wymagający. Obejmował wieloetapową selekcję, w ramach której kandydaci musieli m.in. przygotować esej oraz nagrać film. Liczyło się także zaangażowanie społeczne. Marcelina nie miała z tym najprawdopodobniej żadnego problemu. W latach 2022-2024 stała na czele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, gdzie zrealizowała 16 projektów społecznych. 5 maja poinformowała, że udało jej dostać do elitarnego grona, gdzie akceptację uzyskuje zaledwie 0,5 proc. aplikujących.

18-latka otwarcie mówi o tym, że jest niezależna i nie popiera żadnej partii politycznej. Nie wszyscy uważają to za zaletę. W ciągu ostatnich lat spotkała się z tego powodu z ogromną falą hejtu. "Dla niektórych niemożliwe do przyjęcia jest to, że mogę być niezależna. Że nie stoję ani za lewicą, ani za prawicą" - tłumaczyła w rozmowie z WP Kobieta. W przyszłości Marcelina chce zostać prezydentką naszego kraju. "Wierzę, że kobiety w polityce są niezbędne i wnoszą unikalne perspektywy". We wrześniu Polka rozpocznie studia na Stanford, czyli jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Studia traktuje jak inwestycję. "Chcę zdobyć wiedzę, żeby działać jeszcze lepiej" - mówiła.

Marcelina Maciąg od dziecka tworzyła własne projekty. Nie od razu myślała o polityce

Jej pierwszą inicjatywą był projekt "Marcelina na tropie". "Tropiłam street art, parki narodowe, zawody, pasje… Chciałam pokazać moim rówieśnikom, że świat jest piękny i że nie trzeba wielkich pieniędzy ani zagranicznych wyjazdów, żeby go odkryć" - wspominała w tym samym wywiadzie z WP Kobieta. W wieku kilkunastu lat zrozumiała, że chce działać w polityce i dołączyła do "Gadki Senackiej", co otworzyło jej drogę do Parlamentu Młodych RP. Oprócz projektów zrealizowanych na stanowisku lidera Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego 18-latka założyła również własną fundację "Kintsugi", która wspiera m.in. działania związane z edukacją w zakresie zdrowia psychicznego. Jej największym osiągnięciem jest bez wątpienia "Niebieska skrzyneczka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży". To miejsce w szkołach, gdzie uczniowie mogą anonimowo zgłaszać swoje problemy, również w imieniu rówieśników. Projekt działa już w 100 placówkach - od września dołączy kolejnych 300. Wspiera ponad 100 tysięcy uczniów.