Miłosz Motyka z partii PSL właśnie został ogłoszony szefem nowo utworzonego resortu, a mianowicie Ministerstwa Energii, gdzie będzie odpowiadał za transformację energetyczną, bezpieczeństwo dostaw i rozwój odnawialnych źródeł energii. Nowy minister jest z wykształcenia inżynierem środowiska i absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jest także jednym z najmłodszych ministrów w historii Polski. "Ma 32 lata, ale już bardzo dobre doświadczenie. To on przeprowadził w resorcie, w którym jest jeszcze wiceministrem, ustawę dotyczącą niskich cen energii. Liczymy, że będzie to pierwszy test dla prezydenta Nawrockiego i pierwsza ustawa, którą będzie reprezentował minister Motyka. Niskie ceny prądu dla Polaków to jest jego zadanie" - zachwalał go Władysław Kosiniak-Kamysz. Co wiadomo o jego życiu prywatnym? Polityk zaledwie pół roku temu powitał na świecie syna.

Miłosz Motyka jest szczęśliwie zakochany. Niedawno powitał na świecie syna.

Miłosz Motyka jest w związku małżeńskim z Julią Wizlińską-Motyką. Para niedawno doczekała się narodzin syna Filipa. Zarówno polityk jak i jego żona są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie można podejrzeć, w jaki sposób spędzają czas wolny. Ukochana polityka pochodzi z Ukrainy i w Polsce mieszka już od dekady. Pasjonuje się śpiewem i ostatnio miała okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami podczas koncertu Klubu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, który odbył się nad Wisłą w Warszawie. Para dzieli także muzyczne zainteresowania i ostatnio bawili się na koncert AC/DC. Para ostatnio wybrała się z synem na rodzinny spacer, a relacją podzieliła się w mediach społecznościowych.

Miłosz Motyka konsekwentnie realizuje zawodowe ambicje. "Nowe wyzwania"

Miłosz Motyka w latach 2017-2023 pełnił funkcję prezesa Forum Młodych Ludowców. Aktualnie jest sekretarzem Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zanim został szefem nowo utworzonego Ministerstwa Energii, sprawował funkcję wiceministra klimatu odpowiedzialnego za sektor odnawialnych źródeł energii i elektroenergetyki. Od 2024 roku jest także radnym sejmiku województwa małopolskiego. Pełni tam funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.

W podsumowaniu minionego roku polityk wspomniał, jak przełomowy był to dla niego czas. "Czasem może nie doceniamy tego, co mamy. 2024 to był naprawdę dobry rok! Nowe wyzwanie zawodowe, intensywna praca w resorcie, wreszcie wybór do małopolskiego sejmiku. Ale najważniejsza była oczywiście końcówka roku i rodzinne szczęście" - wspomniał na Instagramie, nawiązując do narodzin swojego syna.