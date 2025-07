Doda wygląda inaczej, a fani wypytują, co się stało. "Przytyła mi buzia"

Doda niedawno pojawiła się na inauguracji Izby Gospodarczej Kobiet Biznesu. Tam zszokowała swoją stylizacją. Na zdjęciach zaprezentowała się w eleganckiej, białej sukience o kroju tuby. Kreacja podkreśliła jej sylwetkę, a prosty fason dodał całości subtelności. Nie da się ukryć, że w tym stroju Doda wyglądała na bardzo pewną siebie. Fani zauważyli, że nieco się zmieniła. Piosenkarka zabrała głos na temat metamorfozy.

Zobacz wideo Doda o fałszywych przyjaźniach. Mocne słowa

Doda przeszła metamorfozę? Wygląda zupełnie inaczej. Już wszystko jasne

Doda otrzymała wiele miłych słów od fanów. W mediach społecznościowych zabrała głos i wszystko wyjaśniła. "Totalnie oszaleliście na punkcie mojej ostatniej stylizacji. A ile wiadomości dostałam, łącznie od moich koleżanek, co ja zrobiłam z twarzą. Co ja zrobiłam, że wyglądam tak promiennie jak nigdy. Brzmi to niezbyt fajnie, biorąc pod uwagę moje czterdzieści lat. 'Jak nigdy'" - przekazała Doda. Wyznała, dlaczego jej twarz nieco się zmieniła. Sposób był prosty. "Sposób jest bardzo prozaiczny. Jestem wyluzowana i jem więcej. Jem więcej, ponieważ robię jakby 'masę', żeby zrobić większe mięśnie na zawody. Ale też przytyła mi buzia - 1,5 kg i już jest różnica. Wiem, że w pewnym wieku wielkim problemem każdej kobiety jest, czy mieć fajny szczupły tyłek, czy mieć fajną, zdrową buzię i trzeba złapać tę mikrosekundę, że jest jeszcze fajny tyłek i już fajna buzia" - zdradziła Doda na profilu na Instagramie.

Doda ma dla fanów jeszcze jedną radę. Chodzi o "spokój w sercu"

To jednak nie wszystko. Doda wspomniała, że ważne jest nie tylko zdrowia fizyczne, ale również psychiczne. Podkreśliła, że trzeba skupić się na tym, aby zwalczyć stres. "Jednak chyba najważniejszy jest mental. Ja dużo pracuję nad sobą. Spokój w sercu odbija się na buzi. Jak kortyzol mamy nakręcony w organizmie, to widać to na twarzy. (...) Skupcie się na swojej psychice, żeby umieć odseparować się od stresu i uspokoić swoją psychikę" - wyznała na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Najpierw Doda, teraz Chodakowska. Lekarze grzmią po akcjach celebrytek. "Wypaczona informacja"