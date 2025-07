Agnieszka Dygant jeszcze w 2022 roku poinformowała fanów, że rozpoczęła budowę domu. Aktorka na co dzień mieszka w Warszawie, jednak zapragnęła mieć lokum położone z dala od hałaśliwego miasta, gdzie będzie mogła spędzać wolne chwile z rodziną. Jak czytamy w architecturaldigest.pl, wybrała miejsce położone 60 km od stolicy z pięknym widokiem na drzewa i rzekę. Portal opublikował właśnie zdjęcia wykończonych wnętrz aktorki.

Agnieszka Dygant ma dom w środku lasu. We wnętrzach króluje brąz i minimalizm

Na zdjęciach można podejrzeć, że Agnieszka Dygant chciała, aby wnętrza domu zgrywały się z jego leśnym otoczeniem. W jadalni króluje duży, drewniany stół. Pomieszczenie otwarte jest na kuchnię, którą także wykończono szafkami z ciemnego drewna, z dużą wyspą, na której umieszczono umywalkę. Całość dopełnia genialne rozwiązanie - duże, prostokątne okno, które wypełnia niemal całą ścianę, wpuszcza wiele światła, a w dodatku zapewnia piękny widok na drzewa. Na fotografiach można podejrzeć także łazienkę, gdzie znalazło się miejsce zarówno na wannę, jak i otwarty prysznic. Marmurowe wykończenie ścian połączono z drewnem, które obecne jest na zabudowanym suficie.

Dygant wyjaśniła, dlaczego zależało jej na tym, aby we wnętrzach domu było jak najwięcej drewna. Poza kwestią dekoracyjną chodziło również o względy praktyczne. - Chciałam uniknąć sytuacji, w której musimy wiecznie coś sprzątać, poprawiać, malować. Dlatego pojawiło się drewno na ścianach, to świerk z odzysku, przywieziony z gór. Ma swój charakter i jest wdzięczny w utrzymaniu. Zależało mi na tym, żeby dom był odporny na codzienne życie. To przestrzeń, w której nie trzeba się stresować każdą rysą. Ziemiste kolory bardzo w tym pomagają - wyjawiła aktorka cytowana przez portal.

W mediach społecznościowych można podejrzeć, że coraz więcej gwiazd decyduje się na kupno domów pośród natury. Innym trendem wśród celebrytów jest także kupowanie nieruchomości w Hiszpanii. Dlaczego decydują się akurat na ten kraj? Zdaniem Krzysztofa Mirucia chodzi m.in. o atrakcyjne ceny, ale nie tylko. - Jesteśmy [jako Polacy - przyp. red.] bardzo podobni do nich [Hiszpanów - przyp. red.], Hiszpanie są komunikatywni, więc jesteśmy połączeni mentalnie. Polacy kochają słońce, a w Hiszpanii jest go bardzo dużo - zdradził w rozmowie z nami. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.