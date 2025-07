Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor w 2022 roku stali się właścicielami domu w hiszpańskiej Marbelli. Od tego czasu para dzieli życie między Polskę a Hiszpanię, bo w zagranicznej posiadłości spędzają bardzo dużo czasu. Nic więc dziwnego, że właśnie tam zameldowali się w lipcu, gdy ich dzieci mają wolne od szkoły. Koroniewska i Dowbor, którzy słyną z aktywności w mediach społecznościowych, wielokrotnie chwalili się tym, jak wygląda ich dom w Marbelli. Tym razem jednak zaprezentowali go z mniej znanej perspektywy.

Joanna Koroniewska wypoczywa w ogrodzie. Uwagę zwraca szczegół przy basenie

To, jak wygląda hiszpański dom Koroniewskiej i Dowbora, dla ich fanów nie jest tajemnicą. Para nie tylko informowała o jego zakupie, ale też pokazywała relację z wykończenia lokum po remoncie. Jak wiadomo, mają do dyspozycji nie tylko luksusowe wnętrza, ale też duży taras i ogród z basenem. Na ostatnim nagraniu, które trafiło na Instagram, widać Joannę Koroniewską, która wypoczywa na leżaku przed domem. Na filmiku widać, że aktorka korzysta z ciepłej pogody w zadaszonej części ogrodu, gdzie znalazło się miejsce nie tylko na meble, ale też duży głośnik. W dalszej części można z kolei podejrzeć basen z przeróżnymi akcesoriami do pływania, z których z pewnością głównie korzystają dzieci pary. Przy basenie uwagę zwraca z kolei jeszcze jeden szczegół - bar z krzesłami i umocowanymi nad nim lampionami. To zapewne idealne miejsce na wieczorne posiadówki w gronie przyjaciół.

Maciej Dowbor szczerze o życiu w Hiszpanii. Mówi, za co ceni Polskę

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor spędzają w Hiszpanii tak dużo czasu, że wielu ich fanów nabrało przekonania, iż para przeprowadziła się tam na stałe. Dowbor rozwiał te wątpliwości w wywiadzie udzielonym Newserii. - To trochę obrosło mitem, bo my tak naprawdę na co dzień mieszkamy w Polsce, tu pracujemy, płacimy podatki, mamy zarejestrowane firmy, mamy dzieci w szkołach - przekazał prezenter. Prezenter podkreślił także, że bardzo ceni mieszkanie w Polsce. - Ja w ogóle jestem zachwycony Polską od strony bezpieczeństwa, czystości, nowoczesności, tego, jak bardzo nasz kraj się rozwinął, a mam dobry punkt odniesienia, bo muszę funkcjonować też w innym kraju - zaznaczył.