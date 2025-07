Ozzy Osbourne na jednym z ostatnich nagrań. Wzruszające wideo zza kulis koncertu

22 lipca w sieci pojawiły się smutne wieści. Nie żyje Ozzy Osbourne. Artysta zmarł w wieku 76 lat. Informację o jego śmierci przekazała agencja Reuters. W sieci pojawiło się jedno z ostatnich nagrań z jego udziałem.

REKLAMA

Zobacz wideo Majka Jeżowska w żałobie. Opowiada o śmierci byłego partnera

Jedno z ostatnich nagrań Ozzy'ego Osbourne'a przed śmiercią. Tak się zachował

Trzy tygodnie przed śmiercią Ozzy Osbourne pożegnał się ze sceną, dając ostatni koncert z zespołem Black Sabbath. Towarzyszyli mu bliscy i współpracownicy, wśród których był także Yungblud. Młody artysta spotkał się z Ozzym za kulisami i wręczył mu naszyjnik z krzyżykiem, dokładnie taki sam, jaki sam nosi. - O mój Boże, to jest k***a niemożliwe. Sharon, widziałaś go? Dziękuję ci Dom. Jest wyjątkowy - mówił Ozzy. Na nagraniu nie brakowało uścisków, a Osbourne powtarzał Yungbludowi, by "nigdy się nie poddawał". Yungblud wspominał też wcześniejsze spotkanie z legendą rocka, kiedy wystąpił w jego teledysku do "The Funeral". - Powiedział, żebym się niczym nie przejmował i pluł na publiczność piwem, jeśli tylko mam na to ochotę. Ludzie myślą, że Ozzy jakby... już odszedł, ale tak nie jest. Jest tak inteligentny i tak cholernie piękny. Wiele osób się go boi. Ale wystarczy z nim porozmawiać chociaż przez chwilę i to zmienia perspektywę. Twierdzi, że widzi we mnie cząstkę siebie - podkreślił.

Ozzy Osbourne przeszedł do historii jako ikona muzyki. Jego albumy rozeszły się w milionowych nakładach

Ozzy Osbourne zdobył status legendy światowej sceny muzycznej. Fani na całym świecie zapamiętają go przede wszystkim jako charyzmatycznego i nieprzewidywalnego frontmana zespołu Black Sabbath, z którym współtworzył podwaliny muzyki metalowej. Przez dekady swojej kariery "Książę Ciemności" - bo tak często był nazywany - zyskał ogromne uznanie również jako artysta solowy. Łączna sprzedaż płyt, przy których pracował, już w 2010 roku przekroczyła imponującą liczbę 100 milionów egzemplarzy. Gwiazdor był także obecny w popkulturze jako bohater reality show "The Osbournes", który przybliżył widzom codzienne życie jego niezwykłej rodziny. W uznaniu jego wkładu w muzykę i kulturę popularną został uhonorowany własną gwiazdą w Hollywoodzkiej Alei Sław.