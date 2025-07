Ozzy Osbournezmarł w wieku 76 lat, a smutną informację przekazał portal SkyNews. Legendarny muzyk zdążył się pożegnać z fanami 5 lipca, gdy zakończył sceniczną karierę na stadionie Villa Park w Birmingham. Właśnie wtedy ostatni koncert zagrał zespół Black Sabbath, którego był liderem. Wiele gwiazd postanowiło pożegnać "Księcia Ciemności".

Ozzy Osbourne nie żyje. Tak żegnają go gwiazdy

W sieci pojawiło się wiele wpisów gwiazd, które żegnają legendarnego muzyka. Paulina Krupińska udostępniła post informujący o śmierci Osbourne'a na relacji na Instagramie i napisała: "Ależ smutna informacja". Michał Szpak również pożegnał muzyka, pisząc na InstaStories: "Miłość na zawsze. Dziękuję". Blanka Lipińska zdecydowała się na pożegnanie wokalisty słowami: "Żegnaj królu ciemności". Sandra Hajduk-Popińska wyleciała z kraju i gdy wylądowała, nie kryła smutku: "Nie do takiej wiadomości spodziewałam się wylądować" - napisała. Dominika Serowska przyznała na InstaStories, udostępniając wpis o odejściu muzyka, że "Legendy nigdy nie umierają". Patricia Kazadi napisała smutno: "Ale dziwnie jakoś tak bez niego" i dodała emoji ze złamanym sercem.

Elton John opublikował poruszający wpis na Instagramie. "Tak smutno usłyszeć wiadomość o śmierci Ozzy'ego Osbourne'a. Był moim serdecznym przyjacielem. (...) Zapewnił sobie miejsce w panteonie bogów rocka, prawdziwa legenda. Był też jedną z najzabawniejszych osób, jakie kiedykolwiek spotkałem. Będę za nim bardzo tęsknić. Sharon i rodzinie przesyłam wyrazy współczucia i wyrazy miłości" - napisał piosenkarz. Zespół Metallica opublikował na Instagramie zdjęcie z Osbournem, dodając do niego emoji złamanego serca.

Ozzy Osbourne zamieścił wpis dzień przed śmiercią

21 lipca na profilu muzyka na Instagramie pojawił się wpis. W poście zamieścił zdjęcie z grafiką przedstawiającą zespół artysty. "Back to the Beginning - The Final Show" - czytamy. Na plakacie widać zespół Black Sabbath z podpisami jego członków - Geezer Butler, Tony Iommi, Ozzy Osbourne i Bill Ward. Było to nawiązanie do pożegnalnego koncertu, na którym ostatni raz zobaczyliśmy legendę muzyki na scenie.