Wojciech Mann bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych dziennikarzy muzycznych i satyrykiem. Od lat przyciąga zarówno widzów, jak i słuchaczy nie tylko swoją wiedzą, ale i dystansem oraz poczuciem humoru. W ostatnich miesiącach zaskoczył jednak fanów spektakularną metamorfozą, obok której nie sposób przejść obojętnie. Sekret jego przemiany wyszedł na jaw.

Prościej się nie da. Tak Wojciech Mann pozbył się 30 kg

Wojciech Mann od zawsze wyróżniał się postawnym wizerunkiem, z którego nagle niewiele zostało. Nie ukrywał, że pozbył się aż 30 kilogramów i zdradził, w jaki sposób to zrobił. Ujawnił że to efekt "radykalnej diety". Nie postawił jednak na żaden z modnych i popularnych stylów żywienia. Po prostu... zaczął jeść mniej.

"Trochę mi się udało rzeczywiście zeszczupleć i jestem coraz bardziej przystojny. To wszystko dzięki takiej radykalnej diecie, która polega na tym, że ja mogę właściwie jeść wszystko tylko w małych ilościach. Znaczy, staram się nie zjadać na przykład całego tortu na kolację, tylko połówka albo ćwierć tortu, dopóki po łapach nie dostanę" - wyjaśnił, żartując w swoim stylu, w rozmowie z "Faktem".

Wojciech Mann zmagał się z problemami zdrowotnymi. Zwykła czynność stała się problemem

Wojciech Mann niechętnie mówi o swoim zdrowiu. Gdy został zapytany podczas wywiadu, jak się czuje i odpowiedział krótko oraz wymijająco, bez zagłębiania się w szczegóły. "Istnieje bardzo wygodne angielskie słowo - considering. Bez względu na okoliczności, staram się dzielnie stawiać czoła wszelkim przeciwnościom" - wyznał Onetowi. Nie jest jednak tajemnicą, że jakiś czas temu zmagał się z problemami zdrowotnymi. W 2023 roku do mediów trafiło jego zdjęcie z chodzikiem. Miał wtedy problem z nogą. "Kazałem sobie zrobić zdjęcie z chodzikiem i napisałem na Facebooku jasno, że mam kłopoty z nogą. No i niech już mnie wszyscy pocałują w tę nogę, bo taką mam. I to rzeczywiście przynosi ulgę. Nie muszę żyć pod presją, że mam stanąć w ten sposób, by się nie przewrócić i by wszyscy myśleli, że za chwilę pobiegnę. A ja akurat nie pobiegnę" - zdradził w swojej książce "Echo". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.