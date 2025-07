Ozzy Osbourne był członkiem legendarnego zespołu Black Sabbath. Przez cały okres kariery zdobył pięć nagród Grammy - dwie z zespołem oraz trzy w trakcie kariery solowej. W ostatnich latach życia zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jak przekazały zagraniczne media, wokalista zmarł.

Ozzy Osbourne nie żyje. Kilka dni temu zagrał ostatni koncert

5 lipca na stadionie Villa Park w Birmingham zespół Black Sabbath zagrał ostatni koncert, a bilety na wydarzenie wyprzedały się w mgnieniu oka. Oprócz legendarnej grupy, która pojawiła się w oryginalnym skłądzie, zagrali również m.in. Metallica, Pantera, Slayer, Alice in Chains, Guns N' Roses i Gojira. To był ostatni raz, gdy zobaczyliśmy występującego Ozzy'ego Osbourne'a. Artysta zapowiadał, że to jego ostatni popis sceniczny. Gwiazdor heavy metalu miał poważne problemy zdrowotne - zmagał się z chorobą Parkinsona. "Książę Ciemnośći" podczas występu siedział na specjalnym tronie. "Nie macie pojęcia, co czuję – dziękuję wam z całego serca" - mówił wówczas. Po śmierci muzyka, jego rodzina wydała oświadczenie. "Z ogromnym smutkiem, którego nie da się wyrazić słowami, informujemy, że nasz ukochany Ozzy Osbourne zmarł dziś rano. Był w otoczeniu rodziny i miłości" - przekazał portal SkyNews.

Problemy zdrowotne Osbourne'a zaczęły się w 2003 roku, gdy uległ wypadkowi na quadzie. Wówczas "Książę Ciemnośći" złamał obojczyk, osiem żeber oraz kręgi szyjne. W wyniku incydentu operacyjnie wstawiono mu metalowe pręty w kręgosłup. W 2019 roku gwiazdor heavy metalu upadł i uszkodził sobie kręgi szyjne i przeszedł kolejną operację, co pogorszyło jego stan zdrowia. Śmiał się wówczas, że ma więcej śrub niż jego samochód.

Ozzy Osbourne był legendą. Sprzedał miliony płyt

Ozzy Osbourne już za życie stał się niekwestionowaną legendą branży muzycznej. Wielu zapamięta go przede wszystkim jako charyzmatycznego lidera Black Sabbath. "Książę Ciemnośći" był autorem aż trzynastu solowych albumów studyjnych. Łączna sprzedaż albumów, przy których pracował Osbourne, przekroczyła w 2010 roku 100 milionów egzemplarzy. Muzyk doczekał się również swojej gwiazdy w Hollywood Walk of Fame. Prywatnie od 1982 roku związany był z Sharon Osbourne.