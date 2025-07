Alicja Bachleda-Curuś korzysta z uroków lata, relaksując się na słonecznej Sardynii. Aktorka postanowiła podzielić się z fanami wyjątkowym kadrem z wakacji. Na Instagramie opublikowała zdjęcie dokumentujące jej rejs jachtem. Przy okazji zaprezentowała się w zupełnie naturalnym wydaniu.

Alicja Bachleda-Curuś w naturalnym wydaniu. Tak spędza czas na Sardynii

Na fotografii opublikowanej na Instagramie 42-latka patrzy przed siebie z delikatnym uśmiechem. Aktorka zrezygnowała z makijażu, a włosy ukryła pod czapką z daszkiem. Oprócz selfie, Bachleda-Curuś dołączyła także kilka ujęć ujmujących krajobrazów, które towarzyszą jej podczas wypoczynku. Fani aktorki nie pozostali obojętni na godne pozazdroszczenia widoki. "Kocham Sardynię", "Udanych wakacji", "Ładnie tam", "Moje ulubione miejsce wypadowe" - pisali. Internauci nie przeszli obojętnie także obok naturalnej odsłony Bachledy-Curuś. "Piękna", "Coraz ładniejsza", "To pokazuje, że naturalność może być piękna" - komplementowali aktorkę. Zdjęcia zobaczysz tutaj:

Alicja Bachleda-Curuś była związana z Colinem Farrellem. Razem doczekali się syna

Choć aktorka nie należy do gwiazd, które chętnie dzielą się życiem prywatnym w mediach społecznościowych, od czasu do czasu publikuje wpisy dotyczące jej codzienności. Poza wspomnianymi podróżami, aktorka chwali się także wyjątkowymi chwilami spędzonymi u boku syna Henry'ego Tadeusza, który przyszedł na świat w 2009 roku. Chłopiec jest owocem związku Bachledy-Curuś z Colinem Farrellem, który rozpoczął się na planie filmu "Ondine". Para rozstała się w 2011 roku, co publicznie potwierdziła sama zainteresowana, jednak zgodnie współdzielą opiekę nad synem, starając się chronić go przed nadmiernym zainteresowaniem mediów. Pomimo tego, Henry Tadeusz od czasu do czasu pojawia się publicznie - w 2023 roku towarzyszył ojcu na rozdaniu Oscarów, a czasem uchwycą go również paparazzi.