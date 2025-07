Diogo Jota na co dzień występował w barwach Liverpoolu F.C. Grał również w reprezentacji Portugalii. Na kilka dni przed śmiercią ożenił się z Rute Cardoso. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na drodze A-52 w regionie Zamora, w północno-zachodniej Hiszpanii. W samochodzie przebywał piłkarz Liverpoolu, który miał prowadzić pojazd, wraz z młodszym bratem. Obaj zginęli na miejscu. Po niemal trzy tygodnie od śmierci Joty jego ukochana przerwała milczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zmarł stylista Agaty Młynarskiej. Wspomniała o nim podczas wywiadu

Ukochana Diogo Joty zabrała głos. Poruszające słowa

Jota zaczął spotykać się z Rute Cardoso w 2013 roku. W tym czasie doczekali się razem trójki dzieci. Para postanowiła 25 czerwca tego roku się pobrać, a w social mediach pojawiły się zdjęcia z tego wydarzenia. Sama panna młoda opisywała w sieci wydarzenie jako "spełnienie jej marzeń". Nie dziwi więc, że tragiczny w skutkach wypadek piłkarza sprawił, że jego żona zniknęła z mediów społecznościowych. Niemal trzy tygodnie po śmierci Diogo Joty jego ukochana zdecydowała się przerwać milczenie i opublikowała kadry z ich ślubu. "Miesiąc od naszego 'póki śmierć nas nie rozłączy'. Na zawsze twoja" - napisała w poście na Instagramie Rute Cardoso.

Cristiano Ronaldo zareagował na śmierć kolegi z reprezentacji. Poruszające słowa piłkarza

Kapitan reprezentacji Portugalii był wstrząśnięty tym, co się wydarzyło. Cristiano Ronaldo opublikował w mediach społecznościowych wzruszający wpis, żegnając zmarłych kolegów - Diogo i jego brata Andre. "To nie ma sensu. Dopiero co byliśmy razem w reprezentacji, niedawno się ożeniłeś. Twojej rodzinie, żonie i dzieciom składam kondolencje i życzę im wszelkiej siły tego świata. Wiem, że zawsze będziesz z nimi. Spoczywajcie w pokoju, Diogo i Andre. Wszyscy będziemy za Wami tęsknić" - napisał na swoim profilu na Instagramie, publikując czarno-białe zdjęcie Joty. Jak przekazał portal Record, Ronaldo miał osobiście skontaktować się z żoną Diogo Joty, by zaoferować jej pomoc. Serwis ustalił, że sportowiec ma podobno chcieć ponieść koszty edukacji trójki dzieci kobiety, by te mogły uczęszczać do najlepszych szkół.