Bartka Kurka nikomu przedstawiać nie trzeba, a zwłaszcza fanom siatkówki. Kapitan polskiej reprezentacji może pochwalić się licznymi sukcesami. W latach 2020-2024 wraz z żoną, Anną Kurek, podbijał Japonię, grając dla klubu Wolf Dogs Nagoya. W 2024 roku wrócił jednak do Polski, dołączając do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. W tym czasie jego żona znów mogła realizować się zawodowo, grając w klubie w opolskiej Nysie. Okazuje się jednak, że Bartek Kurek pożegnał już swoją drużynę i zamierza wrócić do Japonii. Tym razem dołączy do Tokyo Great Bears. Co z Anną?

Kurkowie znów przeprowadzają się do Japonii. Anna rzuci karierę?

Bartosz Kurek postanowił zorganizować "Q&A" dla fanów i zachęcił ich do zadawania pytań. Błyskawicznie padło więc pytanie o Annę. Wszystko przez to, że od kiedy gruchnęła wiadomość o ponowej przeprowadzce pary do Japonii, w mediach zawrzało i pojawiły się liczne plotki, że Anna ma poświęcać karierę dla męża. Sama zainteresowana przyznała w swoim vlogu na YouTube, że musi dostosować się do nowych okoliczności. "(...) Bartek praktycznie gdzie nie jest, w jakim kraju, w jakim klubie, wygląda to wszystko bardzo podobnie, ma swój rytm, ma obowiązki, zadania, treningi, mecze. Ja muszę sama sobie zorganizować życie, dostosowywać się do nowych okoliczności, do nowego miejsca i to jest zawsze taka wielka niewiadoma. Po prostu nie moglibyśmy żyć, tworzyć związku małżeństwa na odległość, dlatego wiecznie kombinuję. Sporo nas kosztowało podjęcie akurat tej decyzji" - mówiła.

Teraz jeden z fanów Bartka Kurtka spytał go, czy "Ania też będzie grała w Japonii". Siatkarz od razu odpowiedział. "Działamy w tym kierunku i chyba coś się klaruje na horyzoncie, ale najlepiej śledzić jej sociale i Youtube. Tam się dowiecie pierwsi" - napisał.

Anna Kurek zabrała głos. Rozwiała wątpliwości fanów

Anna Kurek odezwała się do fanów w swoim vlogu na Youtubie, gdzie opowiedziała o kulisach kolejnej przeprowadzki. Nie ukrywała, że decyzja była dla nich bardzo trudna. "Nie była to łatwa decyzja dla mnie, dla Bartka. Zawsze jak się zmienia klub, zmienia się miejsce zamieszkania, to (...) Wiążę się to z niepewnością, jak będzie wyglądała przyszłość, czy sobie poradzimy. Czeka nas przeprowadzka, znowu budowanie wszystkiego od początku. Naszego życia, tego, jak będziemy funkcjonować" - wyznała. Siatkarka rozwiała jednak wszelkie wątpliwości fanów. Okazuje się bowiem, że to Bartek byłby w stanie poświęcić dla niej karierę. "Szanuję, że Barti pytał mnie 100 tys. razy, czy jestem pewna, bo jeżeli ja powiem 'nie', to powiedział, że - on jest kochany - zrezygnuje nawet z siatkówki dla mnie" - podkreśliła.