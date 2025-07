Anna Lewandowska na co dzień jest bardzo zapracowana. Ma na głowie kilka biznesów, ale regularnie znajduje czas na wizyty w Polsce - zwykle robi to, by wywiązać się z biznesowych zobowiązań czy w ramach meczów kadry narodowej, w której przez lata kapitanem był jej mąż. 22 lipca pochwaliła się, że zawitała do Warszawy. Wyjawiła przy okazji, jak się jej pracuje w stolicy.

Anna Lewandowska pojawiła się w stolicy. Skupiała się na pracy

Anna Lewandowska opublikowała kilka kadrów z wizyty w stolicy. Widać, że przede wszystkim skupiła się na pracy - możemy zobaczyć ujęcia z planu zdjęciowego, na którym pracowała celebrytka. Lewa nie zdradziła jednak obserwatorom, jakim projektem się tam zajmowała. Nie zabrakło również chwil na relaks - na jednym z nagrań Lewa leży i ma wykonywany masaż twarzy. Trenerka dodała również kilka fotografii z czasu spędzonego z najbliższymi i przyjaciółmi. W poście Lewandowska podsumowała czas spędzony w stolicy, odnosząc się do tego, że dobrze jej się pracowało. "Warszawa. Miło tu być i miło tu pracować" - napisała jedna z najpopularniejszych polskich WAGs.

Anna Lewandowska oceniła matchę Sandry Kubickiej. Tak zareagowała na tę recenzję modelka

Od pewnego czasu w sieci pojawiają się mieszane opinie co do matchy, którą w swoim lokalu serwuje Sandra Kubicka. Negatywnie wyraził się o niej popularny influcener, Dominik Rupiński. Anna Lewandowska również postanowiła spróbować popularnego napoju, o czym poinformowała na swoim Instagramie. - Ja właśnie jestem w Warszawie na planie i jeszcze nie mogę zdradzić, do czego, ale to będzie coś wielkiego. Już się nie mogę doczekać. Ale tymczasem mój przyjaciel Szyna przywiózł mi matchę od "Sandra's Matcha". Sandra, Szyna, gratuluję wam. Przepyszne, bardzo dobre - stwierdziła. Kubicka nie zostawiła tego bez odpowiedzi i zareagowała na pozytywną recenzję Lewandowskiej. Udostępniła nagranie na swojej relacji na Instagramie. "Cieszę się, że smakuje" - napisała influencerka, dodając kilka emoji z serduszkami.