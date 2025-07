Tammy Slaton, jedna z bohaterek programu "Siostry wielkiej wagi", po raz kolejny zaskoczyła swoich fanów. 38-letnia gwiazda reality show opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć, które pokazują, jak ogromną drogę przeszła - od momentu, gdy ważyła ponad 330 kg, aż po dziś, gdy zachwyca swoją metamorfozą.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Wrzosek zdradza, dlaczego został dietetykiem. "Zmagałem się z otyłością" [materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Tammy Slaton schudła aż 226 kilogramów. Efektami podzieliła się w mediach społecznościowych

Na najnowszych fotografiach Tammy pozuje m.in. w czarnej bieliźnie wyszczuplającej i codziennym, swobodnym stroju. To jednak nie ubrania, a sylwetka celebrytki wzbudziły największe emocje. Jak można zauważyć, Slaton z dumą prezentuje efekty wieloletniej walki o zdrowie i sprawność, a fani nie kryją zachwytu nad tym, co widzą.

Warto zaznaczyć, że Slaton przez lata zmagała się z otyłością, a jej historia była jednym z głównych wątków programu TLC. Punktem zwrotnym była operacja bariatryczna, którą przeszła blisko trzy lata wcześniej - dzięki niej oraz późniejszej intensywnej pracy nad sobą schudła aż 226 kilogramów. To pozwoliło jej odzyskać samodzielność, zdrowie i pewność siebie. Jednym z ostatnich etapów jej transformacji była operacja plastyczna usunięcia nadmiaru skóry. Jak przyznała w rozmowie z magazynem "People", to właśnie ten zabieg budził w niej największe emocje. Lekarze usunęli w sumie siedem kilo zbędnej skóry z brzucha, ramion i okolic podbródka. Cała operacja trwała aż osiem godzin, ale proces gojenia przebiegł lepiej, niż się spodziewano. Po powrocie do domu Tammy została ciepło powitana przez bliskich, którzy wspierali ją na każdym etapie przemiany.

Tammy Slaton przeszła metamorfozę. Fani przecierają oczy ze zdumienia

Swoimi postępami gwiazda chętnie dzieli się w sieci, a reakcje internautów są jednoznaczne - dla wielu Tammy stała się symbolem siły, wytrwałości i nadziei. "Wzruszyłam się, oglądając Twoją drogę", "Wyglądasz cudownie, zasłużyłaś na to" - to tylko część komentarzy, jakie pojawiają się pod jej postami. Zdjęcia przemiany Tammy Slaton zobaczysz tutaj:

Tammy Slaton schudła aż 226 kilogramówOtwórz galerię