Sharon Stone to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Hollywood. Większość doskonale pamięta jej rolę w "Nagim instynkcie", "Pamięci absolutnej" czy "Kasynie". Gwiazda jest również aktywna w mediach społecznościowych. Stone podzieliła się z fanami smutną informacją na Instagramie. Jak się okazuje, zmarła jej mama, o czym poinformowała dwa miesiące po jej śmierci.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulla wspomina zmarłego tatę. "Był jedyną osobą, która mnie wspierała na początku"

Sharon Stone przekazała smutne wieści. Nie żyje jej mama

Dorothy Marie Stone nie żyje, a smutną wieść przekazała jej córka poprzez wpis na Instagramie. Aktorka opublikowała zdjęcie z matką. Jak się okazuje, kobieta zmarła dwa miesiące temu, ale aktorka dopiero teraz odnalazła w sobie siłę, by o tym poinformować. "Zmarła moja wspaniała, nietuzinkowa matka. To pokłosie wieloletniej depresji. Nie róbmy tego więcej. Troszczmy się o siebie" - napisała Sharon Stone, apelując o to, by nie lekceważyć objawów poważnej choroby, jaką jest właśnie depresja. "Odeszła dwa miesiące temu. Właśnie to przepracowałam. Dziękuję za kondolencje" - dodała gwiazda. Pod postem pojawiły się liczne komentarze z kondolencjami od internautów, a także koleżanek z branży. Wsparcie wyraziły m.in. Gwyneth Paltrow, publikując emoji ze złamanym sercem oraz Melanie Griffith, która napisała "Przykro mi z powodu twojej straty Sharon. Przesyłam ci dużo miłości".

Sharon Stone wielokrotnie wspominała o matce

Aktorka niejednokrotnie mówiła publicznie o swojej matce, jako o kobiecie z niezwykle silną osobowością. Niegdyś, podczas wystąpienia na Festiwalu Filmowym w Zurychu, opowiedziała o matce, wspominają, ją jako kobietę nie tylko surową i wymagającą, ale także inspirującą. "Zapytałam: 'Dlaczego nigdy nie pozwalasz mi się na tobie oprzeć?'" - mówiła aktorka o jednej z rozmów z matką. "Bo nauczyłam cię stać na dwóch cholernych nogach" - odpowiedziała jej wówczas Dorothy. Za życia matka Stone pracowała jako księgowa. Przeżyła z mężem Josephem niemal 60 lat wspólnych lat - mężczyzna zmarł w 2009 roku. Doczekali się trójki dzieci oraz wielu wnuków. Kobieta na co dzień dzieliła życie miedzy Montaną a Beverly Hills.