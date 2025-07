Maryla Rodowicz jest jedną z najpopularniejszych artystek w polskiej historii. Piosenkarka jest obecna na scenie już od prawie 60 lat, wciąż przy tym koncertując i tworząc nową muzykę. Rodowicz nie przestaje się też rozwijać, a jej nowe utwory nadal podbijają listy przebojów. Jak się okazuje, artystce udaje się przy tym spełniać również kolejne marzenia.

Zobacz wideo Maryla Rodowicz opowiada swoją najbardziej romantyczną historię w życiu

Maryla Rodowicz nie kryje szczęścia. "Tego nie było nawet w moim bingo"

22 lipca Rodowicz udostępniła w mediach społecznościowych nowe zdjęcie, którym ogłosiła, że z pomocą serwisu Spotify udało jej się spełnić marzenie. Jej wizerunek zaprezentowano w samym sercu Nowego Jorku - na Times Square! "Zawsze śledziłam i jestem dumna z naszej kobiecej części sceny muzycznej. Z zachwytem obserwuję was i nucę wasze piosenki. Obecność na Times Square w Nowym Jorku - tego nie było nawet w moim bingo - dziękuję" - napisała pod fotografią Rodowicz. Post prędko zebrał wiele miłych komentarzy.

"Kocham to!" - napisał pod zdjęciem Michał Szpak. "Aaa! Wspaniała. Wspaniale. Ikona" - dopisała także Patricia Kazadi. "To zdjęcie powinno być tam wyświetlane cały czas", "Marzenia się spełniają", "Gratulacje! Zdecydowanie zasłużone", "Brawo pani Marylko!", Wow. Cudownie", "Sztos! Pani Maryla najlepsza zawsze i wszędzie! - mogliśmy przeczytać też niżej pośród wpisów fanów gwiazdy.

Maryla Rodowicz chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Ujawniła w nich kulisy współpracy z Matą

Rodowicz należy przy tym do grona gwiazd, które aktywnie udzielają się w mediach społecznościowych. Gwiazda często informuje w nich fanów o tym, co dzieje się w jej życiu. 6 lipca opublikowała zdjęcie zza kulis do teledysku piosenki "To tylko wiosna", którą stworzyła wraz z Matą. W opisie zdradziła za to, jak dokładnie wyglądała ich współpraca. "To była szybka akcja. Nagranie i w nocy info... robimy teledysk. Kiedy? Jutro. No fajnie" - napisała Rodowicz. Ważnym aspektem miała okazać się jednak kwestia sukienki artystki. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Rodowicz ujawniła prawdę o współpracy z Matą. Tego obawiała się najbardziej".