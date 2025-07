Solorz zmieniał nazwiska kilkukrotnie. Powód może zaskakiwać

Zygmunt Solorz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego biznesu. Twórca imperium medialnego zbudowanego wokół Telewizji Polsat od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach najbogatszych Polaków. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że nazwisko, pod którym funkcjonuje dziś, nie jest tym, z którym przyszedł na świat.

REKLAMA

Zobacz wideo Sikora zachwycony Sopotem Polsatu. "W innych stacjach gwiazd jest mniej"

Zygmunt Solorz urodził się pod innym nazwiskiem. Jak jeszcze się przedstawiał?

Solorz-Żak urodził się jako Józef Krok. Późniejsze zmiany nazwiska miały zarówno osobisty, jak i praktyczny wymiar. Najpierw przyjął nazwisko Solorz po ślubie z Iloną Solorz, a następnie - po zawarciu drugiego małżeństwa z Małgorzatą Żak - dodał do niego drugi człon. Przez pewien czas biznesmen występował również jako Zygmunt Solorz-Żak, co stało się jego najbardziej rozpoznawalną formą. Po kolejnych zmianach w życiu osobistym wrócił do wersji Zygmunt Solorz. Co ciekawe, to nie jedyne nazwiska, z jakich korzystał w przeszłości. Miliarder był znany również jako Piotr Krok oraz Piotr Podgórski. Te tożsamości miały pomóc mu w zachowaniu anonimowości w szczególnie trudnych momentach życia. Jak sam przyznał, używał ich m.in. po wyjeździe na Zachód w czasach PRL, chcąc w ten sposób chronić rodzinę pozostawioną w Polsce.

Zygmunt Solorz nie jest już na czele rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu. Zmiany objęły też stanowisko prezesa

W jednej z najważniejszych polskich spółek medialno-telekomunikacyjnych doszło do istotnych zmian kadrowych. Zygmunt Solorz został odwołany z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu. Równocześnie stanowisko prezesa stracił Mirosław Błaszczyk, który związany był z Grupą od wielu lat. Decyzję w tej sprawie podjęła TiVi Foundation - główny akcjonariusz firmy. Nowym przewodniczącym rady nadzorczej został Daniel Kaczorowski. Od lat pełnił on funkcję doradczą dla kluczowych podmiotów należących do Grupy Polsat Plus. Brał udział w licznych transakcjach - m.in. przy przejęciach Netii, Interii i Telewizji Polsat - oraz doradzał w kwestiach strategicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych. Na stanowisku prezesa zarządu Cyfrowego Polsatu zasiadł natomiast Andrzej Abramczuk. Przez ostatnie siedem lat kierował spółką Netia, a jego doświadczenie w sektorze mediów i telekomunikacji sięga ponad dwóch dekad.