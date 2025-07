Adam Sandler należy do grona najpopularniejszych aktorów Hollywood, mając na swoim koncie wiele występów w hitowych produkcjach. Jednym z pierwszych filmów, którymi aktor podbił branżę, była komedia "Farciarz Gilmore" z 1996 roku. Po niemal 30 latach od jej premiery fani Sandlera doczekali się kontynuacji. Już 25 lipca na Netflix trafi "Farciarz Gilmore 2". Z tej okazji Sandler oraz ekipa filmowa stawili się na oficjalnej premierze produkcji. Uwagę większości obserwatorów przyciągnęła stylizacja aktora, która mocno kontrastowała z kreacją jego żony.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat o stylówce Adama Sandlera: Zawsze mam wrażenie, jakbym mijał bezdomnego

Adam Sandler jest znany ze swojego luźnego stylu. Tak zaprezentował się na premierze filmowej

21 lipca w Nowym Jorku odbyła się wspominana premiera "Farciarza Gilmore'a 2". Do miasta na tę okazję zjechały tłumy gwiazd, w tym przede wszystkim aktorów, którzy wystąpili w produkcji. Na czerwonym dywanie mogliśmy widzieć m.in. Julie Bowen, Bad Bunny'ego, Margaret Qualley czy Johna Cenę. Wszystkie oczy były jednak skierowane w stronę Sandlera, który do wspólnych zdjęć pozował głównie z żoną Jackie Sandler. Aktorka pojawiła się na wydarzeniu w eleganckiej czarnej sukni, do której założyła subtelną biżuterię. Prezentowała się bezbłędnie.

Sandler z drugiej strony postanowił stawić się na premierze w typowej dla siebie stylizacji - kolorowej koszuli w kwiaty z krótkim rękawem, krótkich łososiowych spodenkach oraz sportowych butach. Na fotografiach małżonkowie wyglądają, jakby wybierali się na dwa całkiem odmienne wydarzenia.

Adam i Jackie Sandler na premierze filmuOtwórz galerię

Tak Adam Sandler ubrał się na rozdanie Oscarów. "Nie przejmuję się tym, co noszę, a czego nie"

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy stylizacja Sandlera przyciąga sporo uwagi. Stało się tak również przy okazji rozdania Oscarów w marcu bieżącego roku. Aktor zasiadł wtedy na widowni podczas gali w niebieskim dresie i sportowych, krótkich spodenkach. Jak się później okazało, jego charakterystyczny ubiór był elementem skeczu, który odegrał wspólnie z prowadzącym Conanem O'Brienem. - Nie przejmuję się tym, co noszę, a czego nie. Moje odlotowe spodenki gimnastyczne i bluza obrażają cię tak bardzo, że musiałeś naśmiewać się ze mnie przed moimi kolegami! - krzyknął do prezentera Sandler, gdy ten zapytał go o nietypową stylizację na galę. Wymiana zdań miała jednak drugie dno. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Niecodzienne sceny na Oscarach. Sandler opuścił salę. Wcześniej doszło do wymiany zdań z prowadzącym".