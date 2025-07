W mediach jest głośno o napiętej relacji Karoliny Gilon z Polsatem. Prezenterka planowała powrót do pracy po urodzeniu dziecka. Okazało się jednak, że w programie "Ninja vs Ninja" nie ma dla niej miejsca. "Nasza stacja zachowywała się wobec niej zawsze bardzo fair. Szczególnie w czasie ciąży i przez kilka miesięcy po urodzeniu dziecka, o czym pani Gilon, mimo że nie była na etacie, bardzo dobrze wie. (...) Mieliśmy bardzo dobrą współpracę przez kilka lat i zrealizowaliśmy z jej udziałem kilka bardzo udanych projektów. W mediach nic jednak nie trwa wiecznie - zmieniają się formaty, prowadzący i same programy" - brzmiał komentarz dyrektora ds. komunikacji stacji opublikowany przez portal Press.

Karolina Gilon zabrała głos. "Tamten rozdział mam już za sobą"

Teraz Karolina Gilon odniosła się do afery w mediach społecznościowych. Opublikowała emocjonalne nagranie na swoim instagramowym profilu. - Bardzo wam dziękuję za ogrom wsparcia, jakie od was dostałam, to dla mnie bardzo ważne. (...) W tych komentarzach, wiadomościach to wasze historie poruszyły mnie najbardziej, te historie są bardzo trudne, bardzo smutne - mówiła. - Teraz ja mogę inspirować się waszą wiarą. Tamten rozdział mam już za sobą i nie zamierzam się za siebie oglądać. Tak jak mi pisałyście, głowa do góry, otrzep się, idzie nowe - działaj - dodała. Podziękowała wszystkim za wsparcie i zapewniła o tym, że optymistycznie patrzy w przyszłość. - To dzięki wam wierzę, że wszystko się ułoży - skwitowała celebrytka w mediach społecznościowych.

Karolina Gilon zasypana komentarzami. "Głowa do góry i idź po swoje"

Pod publikacją Karoliny Gilon zaroiło się od komentarzy internautów. Ponownie okazali wsparcie prezenterce. "Jesteś autentyczna, jedyna w swoim rodzaju - tego nie da się zastąpić. Będzie piękniejsze, lepsze, nowe", "Wierzę w Ciebie! Jeszcze pozamiatasz. Głowa do góry i idź po swoje", "Siła jest kobietą", "No i właśnie o to chodzi. Do boju", "Będzie dobrze Karolina. Kto jak nie ty?" - czytamy w sekcji komentarzy.

