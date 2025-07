Brooklyn Beckham jest w szczęśliwym małżeństwie z Nicolą Peltz. Jak donoszą media, zakochani nie mają zbyt dobrych relacji z rodziną celebryty. "Brooklyn powiedział swojej rodzinie, że nie chce żadnego kontaktu i nie zamierza reagować na tych, którzy próbują się z nim skontaktować" - wyjawił informator w rozmowie z portalem Page Six. Brooklyn Beckham nie komentuje medialnych doniesień i aktywnie działa w sieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Sykut-Jeżyna szczerze o obowiązkach i rodzinie. Co za słowa

Brooklyn Beckham ugotował makaron w wodzie z oceanu. Lawina komentarzy

Instagramowy profil Brooklyna Beckhama obserwuje ponad 16 milionów użytkowników. Internauci nie kryli szoku, gdy zobaczyli nowe nagranie celebryty. Syn Davida Beckhama zrelacjonował przygotowanie makaronu na luksusowym jachcie. Ugotował włoski przysmak w wodzie z oceanu, co spotkało się z licznymi komentarzami. "Co z tą wodą", "Kiedy siedzisz na toalecie po raz czwarty w ciągu 30 minut, zdasz sobie sprawę, że źródło, z którego czerpałeś wodę, nie było najmądrzejszym posunięciem", "Co z tobą nie tak?", "To obrzydliwe używać tej wody", "Dlaczego ta woda? Przecież to niebezpieczne", "Oczywiście gotowanie makaronu w wodzie morskiej, gdzie są łodzie, nie jest najlepszą alternatywą, jaką mogłeś wybrać" - czytamy pod publikacją. Myślicie, że Brooklyn Beckham rzeczywiście ugotował makaron w wodzie morskiej, czy postanowił zażartować z internautów?

Brooklyn Beckham złożył życzenia siostrze. To nie koniec konfliktu

10 lipca Harper, siostra Brooklyna Beckhama, świętowała urodziny. Celebryta złożył jej krótkie życzenia na swoim instagramowym profilu. Zdaniem informatora nie oznacza to jednak rozejmu w rodzinie. "Brooklyn i Harper zawsze byli niezwykle blisko. Chciał zamieścić wiadomość w mediach społecznościowych, aby pokazać jej, że ta więź nadal istnieje. Chciał, żeby to dotyczyło Harper i chciał pokazać ludziom, jak bardzo jemu i Nicoli na niej zależy. To jednak nie jest gałązka oliwna. To, że kochają Harper i chcą okazać jej swoje uczucia, nie oznacza, że próbują naprawić relacje z rodziną" - powiedział w rozmowie z "The Sun".