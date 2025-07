Polskie media od kilku dni żyją aferą Karolina Gilon vs. Polsat. Prezenterka planowała powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, jednak okazało się, że jej miejsce zajęła Marta Ćwiertniewicz, o czym Plotek informował jako pierwszy. PR Polsatu ujawnił, że celebrytka nie została zwolniona, ponieważ była związana ze stacją jedynie kontraktem, który dobiega końca. Teraz na jaw wyszły nowe kulisy sprawy.

Zobacz wideo Gilon o "tropieniu" jej związku. "Jestem w szoku"

Przedstawiciel Polsatu komentuje aferę z Gilon. Wspomina o widzach

Portal Press opublikował komentarz dyrektor ds. komunikacji stacji. W oświadczeniu potwierdzono, że kontrakt Karoliny Gilon wygasa w sierpniu. Podkreślono też, iż zakończenie współpracy nie ma nic wspólnego z tym, że celebrytka niedawno została mamą.

Nasza stacja zachowywała się wobec niej zawsze bardzo fair. Szczególnie w czasie ciąży i przez kilka miesięcy po urodzeniu dziecka, o czym pani Gilon , mimo że nie była na etacie, bardzo dobrze wie

- czytamy. - Mieliśmy bardzo dobrą współpracę przez kilka lat i zrealizowaliśmy z jej udziałem kilka bardzo udanych projektów. W mediach nic jednak nie trwa wiecznie - zmieniają się formaty, prowadzący i same programy. To zawsze jest związane z decyzją sądu najwyższego w mediach, czyli widzów, i tego, kogo i co chcą oglądać - przekazał przedstawiciel Polsatu.

Juras wiedział wcześniej o zakończeniu współpracy z Karoliną Gilon? Jego komentarz szybko zniknął z sieci

Koledzy Karoliny Gilon z planu programu "Ninja Warrior", Jerzy Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski opublikowali w sieci nagranie, w którym zapewnili, że jest im przykro, iż nie będą już razem pracować. W mediach społecznościowych zawodnika MMA pojawił się komentarz sugerujący, jakoby panowie mieli wiedzieć wcześniej, iż celebrytka zostanie zastąpiona. Sportowiec potwierdził domysły internauty. "Tak, spotkaliśmy się z Karoliną i przegadaliśmy temat na grillu. A co tam? Mniej pudelków, więcej życia" - odpisał. Komentarz Jurasa szybko został jednak usunięty.