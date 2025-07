Media obiegła wiadomość o śmierci generała Waldemara Skrzypczaka. Wojskowy zmarł w wieku 69 lat, a informację o jego odejściu przekazał 21 lipca wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wojskowy przez lata był jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów w debacie na temat bezpieczeństwa i obronności Polski. Po zakończeniu służby aktywnie komentował bieżące wydarzenia, regularnie występując w mediach jako ekspert.

Mateusz Lachowski o śmierci generała Waldemara Skrzypczaka. Ujawnia kulisy ich niedoszłego wywiadu

Wiadomość o śmierci generała Waldemara Skrzypczaka poruszyła nie tylko środowiska wojskowe, ale i dziennikarskie. Na odejście dowódcy zareagował m.in. korespondent wojenny Telewizji Polskiej. Mateusz Lachowski we wzruszających słowach pożegnał generała w mediach społecznościowych. Dziennikarz, który od lat relacjonuje konflikty zbrojne i znany jest z bezpośredniego zaangażowania w dokumentowanie wydarzeń wojennych, wielokrotnie współpracował z generałem Skrzypczakiem jako ekspertem. Ich relacja nie ograniczała się jednak do mediów - jak podkreślił dziennikarz, łączyła ich nić wzajemnego szacunku. Mieli w planach stworzenie szczerego wywiadu. Niestety, do realizacji tego projektu nie doszło. "Robił wszystko, co tylko mógł, aby poprawić zdolności polskiej armii i zwiększyć jej efektywność. (...) Pan Generał był wielkim patriotą, oddanym ojczyźnie i armii, człowiekiem honoru i profesjonalistą. Zawsze był też gotowy dzielić się swoją wiedzą i robił to do końca, mimo choroby. Podziwiałem go i niezwykle szanowałem. Prywatnie był niezwykle ujmującą i ciepłą osobą. Planowaliśmy serię rozmów, które chciałem spisać w formie wywiadu rzeki. Niestety, to się nie udało" - napisał Lachowski.

Mateusz Lachowski pożegnał generała Waldemara Skrzypczaka

Generał Skrzypczak od lat cieszył się autorytetem jako ekspert wojskowy, a jego komentarze często gościły w mediach. Po przejściu na emeryturę nie wycofał się z życia publicznego - do końca angażował się w debatę o bezpieczeństwie kraju. "Ta znajomość była dla mnie zaszczytem. Do zobaczenia, Panie Generale! Wyrazy współczucia dla rodziny" - zakończył Lachowski.