Klaudia Halejcio jest zaręczona z biznesmenem Oskarem Wojciechowskim, z którym wspólnie wychowuje czteroletnią córkę Nel. Aktorka i influencerka chętnie dzieli się w mediach społecznościowych ujęciami z codziennego życia. Ostatnio wraz z ukochanym wybrała się na koncert Imagine Dragons. Wydarzenie stało się dla niej doskonałą okazją do stworzenia kolejnych zabawnych relacji, z których słynie. Tym razem upozorowała z narzeczonym kłótnię.

Zobacz wideo Klaudia Halejcio pokazuje salon w willi za dziewięć milionów

Klaudia Halejcio "pokłóciła się" z ukochanym o wokalistę Imagine Dragons

Dan Reynolds, wokalista Imagine Dragons, znany jest z tego, że podczas swoich koncertów paraduje bez koszulki. Nie inaczej było i tym razem. Klaudia Halejcio postanowiła wykorzystać tę okazję do nagrania zabawnego wideo z udziałem swojego narzeczonego. Para zaczęła udawać, że się kłóci. - Rozebrał się - wypaliła na samym początku Halejcio do kamery i zaczęła robić miny. - Ty zaraz wracasz do domu - zwrócił jej uwagę Oskar. - No i gdzieś ją zabrać! - dodał. Halejcio nie zamierzała jednak odpuścić. - On jest bez koszulki - wykrzykiwała. - Muszę odejść. W sensie odejść, znaczy stąd - przeżywał jej ukochany. Halejcio czekała z niecierpliwością, aż pokażą tors Reynoldsa na telebimie. - Proooszę cię, potrzymaj telefon, ja ci pokażę - powiedział Oskar, chwytając za koszulkę. - Nie, lepiej nie - wymsknęło się Halejcio. - Ludzie, bądźmy poważni. I tak nikt by z tobą nie wytrzymał, tylko ja - zwrócił jej uwagę Wojciechowski. - Prawda - zgodziła się influencerka.

Klaudia Halejcio wynajęła swoją willę do serialu Netfliksa. Zgarnęła kokosy

Nie wszyscy wiedzą, że rezydencja influencerki pojawiła się w nowym serialu Netfliksa "Aniela". Okazuje się, że to nie jej pierwsza współpraca z branżą filmową w tym zakresie. "Od czasu do czasu udostępniamy naszą przestrzeń do projektów, które nas ciekawią i które są realizowane z poszanowaniem miejsca, prywatności i estetyki" - zaznaczyła w rozmowie z Pudelkiem. Aktorka została zapytana o to, ile kosztuje wynajem tak ogromnego domu. "Jeśli chodzi o stawkę - możemy zdradzić tylko tyle, że nie schodzimy poniżej sześciocyfrowych kwot. Ale szczegóły zostaną poza kadrem. Niech coś zostanie tylko dla nas" - mówiła.