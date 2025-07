Małgorzata Rozenek-Majdan rozpoczęła długo wyczekiwany urlop. Zabrała dzieci, męża i wyleciała do słonecznej Turcji. Niestety już na samym początku najadła się stresu. Okazało się, że Radosław zapomniał pokrowca na marynarki. Ona sama nie wzięła jednej walizki z kontroli bezpieczeństwa. Finalnie rodzina musiała polecieć kolejnym samolotem. Po wylądowaniu wsiedli do drogiej limuzyny i udali się do hotelu, który do najtańszych nie należy.

Zobacz wideo Kamińska-Radomska o weselach i Rozenek. Jasne stanowisko ws. metamorfozy

Małgorzata Rozenek-Majdan zaszalała z hotelem. Nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić

Majdanowie wybrali się na wakacje do sprawdzonego i doskonale im znanego miejsca. Zameldowali się w pięciogwiazdkowym hotelu Regnum The Crown, który słynie z luksusowych warunków i imponujących udogodnień. Jak podaje portal Booking.com, tygodniowy pobyt dwóch dorosłych osób i dwójki dzieci w przestronnym apartamencie typu Suite może kosztować - w zależności od wybranego pakietu - nawet 85 tysięcy złotych. Celebrytka nie wydaje się tym jednak przejmować - No i dotarliśmy. Już jesteśmy po kawce. Kocham ten hotel. Wszystko tu jest wspaniałe. Jedną z najlepszych zalet jest to, że jest bardzo blisko Polski. Wystarczy 2,5 godziny samolotem i jesteś w raju - zachwycała się w relacji na Instagramie, pokazując swoim obserwatorom malowniczy widok z pokoju. Ośrodek oferuje mnóstwo atrakcji, a jedną z nich będzie koncert Jennifer Lopez, w którym Majdanowie najprawdopodobniej wezmą udział. Zdjęcia z hotelu znajdziecie w naszej galerii.

Małgorzata Rozenek-Majdan opowiedziała o nowym programie

Już niedługo na antenie TVN pojawi się zupełnie nowy format, który poprowadzi celebrytka. "Bez kompleksów" opowie historie wyjątkowych kobiet, które zapragnęły zmienić swoje życie i przed kamerami poddały się zabiegom chirurgii plastycznej. - Mamy rewelacyjne bohaterki, bardzo ciekawe kobiety. Bardzo dużo osób się do nas zgłosiło. Później ten proces wyboru uczestniczek był wieloetapowy. Bo ważne było nie tylko oczywiście kwalifikacja medyczna, która była kluczowa, bo zależy nam, żeby widz zobaczył pozytywne efekty zmian, ale tez ważne było dla nas, żeby historia, które dziewczyny opowiadała, była ciekawa - opowiadała Rozenek-Majdan w "Dzień dobry TVN".