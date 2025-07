Smutna Anita Werner pisze o kryzysie. "Czasami się nie udaje"

Anita Werner jest aktywna na Instagramie, gdzie regularnie ujawnia kulisy zarówno zawodowego, jak i prywatnego życia. Tym razem pokazała zdjęcie z partnerem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, ze zdjęciom towarzyszył smutny wpis. Dziennikarka TVN24 przyznała, że "czasami się nie udaje".

Anita Werner w wymownym wpisie. Pokazała partnera i pisze o porażce

Obserwatorzy Anity Werner doskonale wiedzą, że dziennikarka regularnie biega. W październiku 2024 roku po raz pierwszy przebiegła maraton. W niedziele, 20 lipca, chciała przebiec ze swoim partnerem Michałem Kołodziejczykiem 19 kilometrów. Jak się okazuje, nie udało im się to. Dziennikarka postanowiła więc podzielić się z fanami trudnymi chwilami i przyznała się do kryzysu.

"Czasami się nie udaje. Czasami tak bywa. Więc na dowód, że jestem tylko człowiekiem, a nie robotem, zostawiam tu kilka zdjęć z treningu zrobionego wczoraj późnym wieczorem. Miało być 19 km. Miało być spokojnie i na luzie. Nie było. Było 13,5 km. I myślałam, że się przewrócę. Tak, biegaliśmy już dłuższe biegi w tym roku, a jednak to nie był dzień na takie bieganie" - stwierdziła dziennikarka. "I co ja na to? Nic. Będę biegać sobie dalej. Ale nie dziś. Dziś odpoczywam" - dodała.

Fani wspierają Anitę Werner. Posypały się komentarze

Fani natychmiast zaczęli komentować wpis dziennikarki. Anita Werner spytała ich bowiem, czy też miewają tak jak ona i czy nie dobiegają do celu. Okazało się, że fani doskonale ją rozumieją. "Też tak czasem mamy. Czasami więcej zależy od dnia i różnych czynników, niż od nas samych. 'I co ja na to? Nic. Będę biegać sobie dalej' - piękne! Zabieram to zdanie do siebie", "Też tak mam, czasami zaczynam się zastanawiać, jak to możliwe, że nie ma siły, a parę dni temu na luzie robiłam trening. Myślę, że trzeba włączyć pauzę i dać się organizmowi zrehabilitować, nawet najlepsi sportowcy też mają czasem momenty słabości", "Tak się zdarza i naprawdę to nie problem, często zmieniam plany w trakcie, kiedy mój człowiek strajkuje" - pisali fani. Po takich słowach wsparcia z pewnością można się lepiej poczuć.