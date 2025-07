10 lipca Robert Lewandowski zaskoczył swoich fanów, publikując na Instagramie zdjęcie, na którym widać, że przefarbował się na blond. Na podobną zmianę zdecydowali się też inni piłkarze - w wersji blond zapozował m.in. Wojtek Szczęsny. Teraz okazuje się, że również David Beckham zapragnął odświeżyć wizerunek. Zamiast jednak po farbę, sięgnął po maszynkę do golenia. Coś jednak poszło nie tak.

REKLAMA

Zobacz wideo David Beckham vs Brooklyn Beckham. Pojedynek na przewracanie naleśników

David Beckham z łysym plackiem na czubku głowy

David Beckham zamiast skorzystać z pomocy specjalisty, postanowił sam skrócić włosy. Sięgnął po maszynkę do golenia, ale ta w trakcie fryzjerskich zapędów piłkarza okazała się niesprawna. Odpadła głowica, a sportowiec został z łysym plackiem na czubku głowy. Tym nieudanym eksperymentem fryzjerskim z całym światem postanowiła podzielić się jego żona Victoria, która złapała za telefon i nagrała zaskoczonego męża. Na wideo słychać, że pęka ze śmiechu, z kolei piłkarz ma nietęgą minę i zasłania problematyczne miejsce na głowie dłonią.

- Co zrobiłeś? Próbowałeś obciąć włosy, ale co zrobiłeś? - wypytywała go Victoria, robiąc zbliżenia na jego twarz i głowę. W końcu piłkarz odsłonił łysy placek na środku głowy, a Victoria parsknęła i nie mogła powstrzymać śmiechu. - To nie jest śmieszne. Głowica maszynki odpadła - wyjaśnił piłkarz, który piorunował żonę spojrzeniem. Na prośbę żony raz jeszcze odsłonił problematyczne miejsce na głowie. - Nie wygląda to dobrze. Będę jak zawsze szczera – to wygląda okropnie - oceniła fachowo była członkini Spice Girls, a piłkarz posłała jej smutne spojrzenie.

Sportowiec, by ratować sytuację, ostatecznie zdecydował się ogolić całą głowę. Na InstaStories opublikował kolejne zdjęcie z równą już fryzurą. "To najlepsze co mogłem zrobić w tej sytuacji. Victoria - nadal jest okropnie?" - dopytywał. Spicetka udostępniła zdjęcie męża i mu odpowiedziała. "Wchodzę w to" - mogliśmy przeczytać.

Nie tylko Victora Beckham pęka ze śmiechu. Fani też śmieją się z fryzury Davida Behama

Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci nie kryli rozbawienia. "Jutro idę do fryzjera poprosić o 'Beckhama'", "Dołącz do klubu łysych", "Tylko mężczyzna może sprawić, że to będzie fajne lol", "Wciąż jesteś przystojny" - pisali fani. Większość z nich komentowała wpis, dodając płaczące ze śmiechu emotikony. Nagranie Davida Beckhama skomentowała nawet Edyta Folwarska. Napisała krótko "Kocham cię" i dodała rozbawione emotikony.