Sara Boruc nie tylko rozwija się jako influencerka w mediach społecznościowych. Spełnia się również w branży modowej - ma własną markę odzieżową. W jej projektach widzieliśmy światowe gwiazdy m.in. Kendall Jenner i Selenę Gomez. W listopadzie zeszłego roku jej ubrania założyła też Gigi Hadid, czym Boruc pochwaliła się na Instagramie. "Dziękuję Gigi za to, że kolejny raz wybrałaś moją markę" - napisała wówczas. Teraz w sieci pojawiło się ogłoszenie o pracę. Już wiadomo, ile można zarobić, pracując dla projektantki.

Sara Boruc szuka pracownika. Tyle można u niej zarobić

Na portalu pracuj.pl pojawiło się ogłoszenie firmy The Mannei Sara Boruc. Jak się okazuje, żona Artura Boruca szuka konstruktora odzieży. Jeśli chcecie się zgłosić, musicie mieć doświadczenie w pracy jako konstruktor odzieży, a także wykazać się znajomością zasad kroju i szycia oraz umiejętnością obsługi komputera. Na liście wymogów jest również umiejętność sporządzanie dokumentacji technologicznej oraz cechowanie się spostrzegawczością i dokładnością w działaniu. Czym będzie się zajmować w firmie na stanowisku konstruktora odzieży? Czytamy, że będzie to m.in. modelowanie oraz stopniowanie szablonów, sprawdzanie jakości produkcji, a także współpraca z projektantem oraz krawcowymi. Ile można zarobić u Sary Boruc? W ogłoszeniu podano widełki - od ośmiu do 13,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie.

Sara Boruc się zdenerwowała. Chodzi o Magdę Butrym

Sara Boruc od lat spełnia się w branży modowej, więc jest na bieżąco z trendami. W lutym tego roku zasugerowała Magdzie Butrym, że za bardzo ma inspirować się innymi markami. "Uwielbiam ten top. Pytanie brzmi: Esber czy Butrym?" - dopytywała na Instagramie. "Magda zabezpiecza cię na wypadek, gdybyś nie mógł kupić oryginałów" - czytamy dalej. "Chcę tylko wyrazić rozczarowanie niedawnym zachowaniem, którego byłam świadkiem. To przygnębiające widzieć próby podkopywania czyjegoś biznesu z powodu własnych kompleksów. Pamiętajcie, że karma zawsze wraca. Nie twierdzę, że jestem wizjonerką, rozumiem, że w modzie wszystko już kiedyś zostało zrobione. Codziennie uczę się pokory i do niej dążę. Wierzę w wartość skupienia się na własnej pracy i postępie, zamiast niszczenia innych. Zachowajmy profesjonalizm i szacunek w naszej branży" - grzmiała Boruc. Więcej dowiecie się tutaj: Sara Boruc odpaliła się na temat znanej polskiej projektantki. Jest afera