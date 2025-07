Danuta Holecka zabrała głos po śmierci syna. Opowiedziała o żałobie

Danuta Holecka przez wiele lat była jedną z kluczowych postaci Telewizji Polskiej. Obecnie pracuje w Telewizji Republika, gdzie prowadzi wieczorny serwis informacyjny "Dzisiaj". Dziennikarka 9 lipca 2024 roku straciła syna. Julian Dunin-Holecki był jednym z bliźniaków prezenterki. Pogrzeb odbył się 15 lipca w Warszawie. Prokuratura w stolicy poinformowała, że doktor Dunin-Holecki zmarł z przyczyn naturalnych. Był ortopedą zatrudnionym w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. W ostatnim programie TV Republiki Holecka poruszyła temat żałoby. Rozmawiała z Joanną Senyszyn i Markiem Jakubiakiem.

Danuta Holecka o śmierci syna. Te słowa padły w TV Republice

Joanna Senyszyn 11 lutego przekazała smutną wiadomość o śmierci męża. Wspomniała o żałobie w programie TV Republiki. - Przed kampanią mój mąż ciężko chorował, więc byłam w zupełnie innym świecie, ale potem kandydowanie mi pomogło przetrwać żałobę. Człowiek w żałobie powinien być wśród ludzi, powinien coś robić, dlatego że inaczej to jeszcze gorzej jest sobie z tym poradzić. Ta kampania była terapeutyczna dla mnie. Najgorsze są te pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące. A później już mija czas i jest lepiej - wyznała. Danuta Holecka zabrała głos. Podkreśliła, że rozumie, jak to wszystko może być trudne. - Nie zawsze ten czas chce mijać… Wiem ze swojego doświadczenia. Różnie z tym bywa - powiedziała. Joanna Senyszyn zareagowała na jej słowa. Dodała również rady. - Bardzo współczuję i serdecznie życzę jak najlepiej, pani redaktor… Trzeba dokonać wyboru: albo się chce żyć, albo nie. A jeżeli chce się żyć, to warto wrócić do takiego życia, jakie się lubi i, jakie się miało - mówiła.

Danuta Holecka szczerze o żałobie. Zdecydowała się na wzruszającą wypowiedź

Danuta Holecka kontynuowała swoją wypowiedź w TV Republice. Wspomniała, że stara się żyć dalej, jednak nigdy nic nie będzie już takie samo. - To jest czasem bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe, bo już nic nigdy nie będzie takie samo. Trzeba się starać żyć, cały czas też to robię, ale z różnym skutkiem. Staram się, jak mogę, ale to też dzięki państwu mogę: i gościom i naszym widzom. To pozwala mi przetrwać - podkreśliła Danuta Holecka.