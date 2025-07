Michał Wójcik to polityk, poseł na Sejm V, VIII, IX i X kadencji oraz współpracownik Zbigniewa Ziobry. Od dłuższego czasu mężczyzna nie kryje swojego zainteresowania muzyką. Na jego kanale na platformie YouTube pojawiały się covery świątecznych piosenek, między innymi "Driving Home for Christmas". Polityk gustuje także w utworach Krzysztofa Krawczyka. W przeszłości śpiewał m.in. hit "Parostatek", a teraz postanowił ponownie zaprezentować repertuar zmarłego wokalisty.

Michał Wójcik zaśpiewał na wizji. Lawina komentarzy pod nagraniem z występu

20 lipca Michał Wójcik pojawił się w programie "Młodzież Pyta" na kanale wPolsce24. Polityk zaśpiewał piosenkę Krzysztofa Krawczyka "Jak minął dzień". Jego występ zachwycił prowadzącą Martę Kielczyk, która również złapała za mikrofon i dołączyła do chórku. Polityk pochwalił się nagraniem z programu w mediach społecznościowych. Internauci natychmiast ruszyli z komentarzami. Opinie na temat występu Michała Wójcika były podzielone. "Ładny głos", "Zdolny" - pisali. Nie zabrakło także słów krytyki. "Gdyby nie ta trema...", "Boki zrywać", "Krawczykowi nie do równa" - czytamy w mediach społecznościowych. A co wy sądzicie o występie Michała Wójcika? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Michał Wójcik opowiedział o śpiewaniu. "Chodziłem do szkoły muzycznej"

W 2021 roku Michał Wójcik wystąpił w "Gościu Wydarzeń" i uchylił rąbka tajemnicy na temat swojej pasji do śpiewu. - Chodziłem do szkoły muzycznej, ale naukę w niej musiałem przerwać z powodu stanu wojennego. Mama chciała, abym grał na skrzypcach - opowiadał. Wspomniał także o doświadczeniu muzycznym. - Bardzo lubię śpiewać, robiłem to np. z Big Silesian Band, który grał m.in. ze Zbigniewem Wodeckim, wielką postacią - opowiadał Michał Wójcik w programie. Bogdan Rymanowski zasugerował wówczas, że Wójcik mógłby założyć zespół z innymi politykami. - Pani Joanna Mucha śpiewała też na mównicy sejmowej, gdy parlament był okupowany. Poseł Tadeusz Cymański również świetnie śpiew - mówił dziennikarz.