Matcha od dłuższego czasu bije rekordy popularności. Niedawno własną matcharnię otworzyła Sandra Kubicka. Spróbował ją znany influencer, Dominik Rupiński, a także sama Anna Lewandowska. Degustowała ją również nasza redaktorka, o czym przeczytacie tutaj: Wszyscy piją matchę, wypiłam i ja. Spróbowałam tę od Sandry Kubickiej. Wtem do dyskusji wtrącił się Jakub Rzeźniczak.

Jakub Rzeźniczak wyśmiewa "matchową aferę". To opublikował

Opinie o matchy Sandry Kubickiej są dość podzielone. Dominik Rupiński wzbudził spore poruszenie w mediach społecznościowych, gdy skrytykował sprzedawany przez celebrytkę napój. - O k****a. To jest bardzo złe - mówił z niezadowoleniem. - To nie jest matcha - grzmiał na nagraniu, które pojawiło się na jego TikToku oraz Instagramie. - Jest niesmaczna i ma dziwny kolor - podkreślił. Głos w sprawie zabrała również Anna Lewandowska. Celebrytka chwaliła z kolei produkt od Kubickiej. - Mój przyjaciel Szyna przywiózł mi matchę od "Sandra's Matcha". Sandra, Szyna, gratuluję wam. Przepyszne, bardzo dobre - oceniała Lewa. Swoje trzy grosze postanowił również wtrącić Jakub Rzeźniczak.

Piłkarz opublikował na Instagramie nagranie, w którym zabiera głos w sprawie popularności napoju. - Odpalam Facebooka - matcha, odpalam TikToka - matcha. Jakaś wielka afera, że nie smakuje komuś jakiś tam napój. Nie wiem, co to jest za napój. Ja jestem przy starej generacji - stwierdził sportowiec. - Chciałem zaprosić tych wszystkich tiktokerów do mnie. Ja im zrobię jedyny i prawdziwy napój - zadeklarował Rzeźniczak i pokazał szklankę z kawą. - Czarną kawę z fusami. Pewnie nie znają, bo teraz już się tak nie pije. I do tego mam dla nich szklankę, którą mogą rzucać, bo tej szklance nic się nie stanie. Ona już pewnie upadła z tysiąc razy. Szklanka z duraleksu też pewnie nowemu pokoleniu jeszcze nieznana - opowiadał. - Zapraszam do mnie na testy. Sam robię. Nie będą musieli płacić 30 złotych. Zrobię im za darmo. Ten niepowtarzalny smak na pewno wszystkim będzie smakować - podsumował Rzeźniczak.

Sandra Kubicka zareagowała na to, że niektórzy wypluwają jej matchę

W sieci pojawiają się filmiki, na których influencerzy wypluwają napój, który Kubicka serwuje w swoim lokalu. Celebrytka postanowiła zabrać głos w tej sprawie. - My się już po prostu śmiejemy z tego w firmie, bo trochę tak jest, że to się trend stał taki, żeby robić recenzję u nas. Tylko jak tak na chłodno pomyślimy, ja takie miałam przemyślenie kilka dni temu, to jest tylko matcha. To nie jest, nie wiem, domestos w butelce, który każemy wam pić, tylko to jest po prostu matcha. I tak, jak mówiłam wcześniej, są takie, które mogą wam smakować i są takie, które mogą wam nie smakować - grzmiała na InstaStories, a całą wypowiedź znajdziecie tutaj: Kubicka nie wytrzymała! Dosadnie podsumowała ludzi wypluwających jej matchę