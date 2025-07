Podczas koncertu Coldplay w Stanach Zjednoczonych doszło do nietypowej sytuacji, która szybko zdobyła popularność w mediach. Na telebimie wyświetlono przytulającą się parę, która po chwili nagle się od siebie odsunęła. Kobieta zasłoniła twarz, a mężczyzna zniknął z kadru, co wywołało liczne spekulacje w sieci. Użytkownicy zaczęli sugerować, że para mogła zdradzać swoich partnerów. Kilka dni później lider zespołu zażartował z sytuacji.

Chris Martin mówił, czego mogą spodziewać się słuchacze. Śmiechom nie było końca

Koncert Coldplay, o którym mówi cały świat ze względu na obecnych na nim Andy'ego Byrona oraz Kristin Cabot, przeszedł do historii. Wszystko przez to, że para ujawniła swoją relację podczas wydarzenia. Chris Martin ostrzegał kilka dni później podczas koncertu na stadionie Camp Randall w Madison w stanie Wisconsin, że słuchacze mogą zostać pokazani z bliska, co zresztą jest powszechne podczas wydarzeń muzycznych. - Chcielibyśmy przywitać się z niektórymi z was w tłumie i umieścić niektórych z was na dużym ekranie, używając naszych kamer - przekazał Martin prosto ze sceny. - Proszę, jeśli jeszcze nie zrobiliście makijażu, najwyższa pora - dodał humorystycznie. Żart nawiązywał do ostatniej sytuacji z koncertu na stadionie Gillette w Foxborough, Massachusetts. Mało kto spodziewał się, że ujęcie Andy'ego Byrona oraz Kristin Cabot wywoła takie kontrowersje... - Albo mają romans, albo są po prostu bardzo nieśmiali - skomentował wówczas Martin, kiedy zobaczył zaskoczoną parę. Przypomnijmy, że podczas zbliżenia kamer przedsiębiorca natychmiast padł na ziemię, a jego towarzyszka zasłoniła się rękoma i odeszła z pola widzenia. I tak nie uniknęli skandalu.

Zagraniczne media znalazły męża kobiety z Coldplaya. Szokujące wieści

Jak donosi Daily Mail, kobieta, którą Andy Byron przytulał się podczas koncertu Coldplay, to Kristin Cabot. Co ciekawe, jest obecnie żoną Andrew Cabota, dyrektora generalnego Privateer Rum, producenta alkoholu z Massachusetts. Zagraniczne media dokopały się do dokumentów majątkowych. Z tego wynika, że wcześniej była zamężna z Kenem Thornbym, z którym rozwiodła się w 2020 roku. Wiadomo też, że była już mężatką na początku obecnego roku, gdy wraz z mężem sprzedała nieruchomość w Watertown za 1,8 mln dol. Wyszło na jaw, że para niedawno kupiła także dom w New Hampshire za 2,2 mln dol. Według Daily Mail Kristin, która na zdjęciach z rodziną w sieci nosi obrączkę, podczas koncertu Coldplay nie miała jej na palcu.