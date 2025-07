Sandra Kubicka otworzyła swój lokal z matchą w Warszawie. Chociaż miejsce cieszy się dużą popularnością, to w sieci nie brakuje słów krytyki na temat serwowanego napoju. - Muszę zanegować opinię, że nie czuć matchy, bo bardzo ją czuć, tylko jest niesmaczna i ma dziwny kolor - komentował tiktoker Dominik Rupiński. A co o napoju z lokalu Sandry Kubickiej sądzi Anna Lewandowska?

Anna Lewandowska o matchy od Sandry Kubickiej. Była zadowolona

Anna Lewandowska jest aktywna w sieci. Jej instagramowy profil obserwuje 5,7 mln użytkowników, z którymi 20 lipca podzieliła się testem matchy od Sandry Kubickiej. Żona piłkarza FC Barcelony nie kryła zachwytu napojem. - Ja właśnie jestem w Warszawie na planie i jeszcze nie mogę zdradzić, do czego, ale to będzie coś wielkiego. Już się nie mogę doczekać. Ale tymczasem mój przyjaciel Szyna przywiózł mi matchę od "Sandra's Matcha". Sandra, Szyna, gratuluję wam. Przepyszne, bardzo dobre - mówiła. Spróbowała także napoju o smaku mango. - Słuchajcie, uwielbiam matchę. Dobra robota - mówiła wyraźnie zadowolona Anna Lewandowska do swoich obserwatorów.

Sandra Kubicka odpowiedziała na hejt. "My się już po prostu śmiejemy"

Sandra Kubicka dostrzegła negatywne opinie na temat napoju i postanowiła odnieść się do komentarzy w mediach społecznościowych. Wyjawiła, że ma dystans do całej sytuacji. - My się już po prostu śmiejemy z tego w firmie, bo trochę tak jest, że to się trend stał taki, żeby robić recenzję u nas. Tylko jak tak na chłodno pomyślimy, ja takie miałam przemyślenie kilka dni temu, to jest tylko matcha. To nie jest, nie wiem, domestos w butelce, który każemy wam pić, tylko to jest po prostu matcha. I tak, jak mówiłam wcześniej, są takie, które mogą wam smakować i są takie, które mogą wam nie smakować - mówiła. Celebrytce nie spodobało się zachowanie influencerów testujących jej matchę. - Ale do czego zmierzam? Całe to aktorstwo w tych wszystkich recenzjach, wyrzucanie, wypluwanie, wiecie taka drama, trzeba tam tyle takiej dramaturgii dodać. O, to jest ohydne, nie da się tego napić. O matko, jakby naprawdę co najmniej miało im to gardło wypalić - powiedziała.