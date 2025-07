Wyszło na jaw, jak Marta Nawrocka spędziła weekend. Zdjęcia krążą po sieci

Karol Nawrocki szykuje się do objęcia najwyższego stanowiska w kraju. 6 sierpnia złoży przysięgę na prezydenta Polski. Przypomnijmy, że wygrał w drugiej turze wyborów z Rafałem Trzaskowskim. Jego żona, Marta Nawrocka, coraz bardziej angażuje się w życie obywateli, aktywnie działając na swoich profilach społecznościowych. Niedawno przyszła pierwsza dama podzieliła się z obserwatorami zdjęciami z wizyty na Lubelszczyźnie. Nawrocka jest obiektem zainteresowań ze strony mediów. Teraz głośno jest o tym, co robi w ostatnich dniach przed przeprowadzką.

Co Marta Nawrocka robi przed inauguracją? Tak żegna się ze swoim dotychczasowym życiem

Marta Nawrocka ma wiele rzeczy do zrobienia przed opuszczeniem miasta rodzinnego. Niedawno została zauważona przez reporterów tabloidu "Super Express". Kobieta oddała się obowiązkom domowym. Już wkrótce rodzina Nawrockich opuści swoje gdańskie mieszkanie, by przenieść się na pięć lat do Warszawy. Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta odbędzie się 6 sierpnia. W tym czasie prezydent elekt intensywnie dobiera swoich współpracowników do Kancelarii Prezydenta i przygotowuje się do urządzenia nowych wnętrz. Warto przypomnieć, że cała rodzina będzie mieszkać w tym miejscu przez najbliższe pięć lat. Na razie Karol Nawrocki ma do dyspozycji jedynie część Pałacu Namiestnikowskiego. To zostało mu udostępnione przez Andrzeja Dudę.

Marta Nawrocka o dzieciach. Są przygotowane na przeprowadzkę?

Karol Nawrocki od 2021 roku, czyli odkąd objął stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej mieszka w apartamencie w warszawskiej siedzibie IPN. Teraz do Warszawy przyjedzie cała jego rodzina: żona oraz trójka dzieci. Na początku czerwca Daniel, syn przyszłej pary prezydenckiej, opublikował w sieci wywiad z matką, w którym opowiedzieli o nadchodzących zmianach w ich życiu po wyborach. Nawrocka nie martwi się przeprowadzką. - Kasia chodzi do przedszkola, spotyka się z koleżankami, zaprasza je do domu, więc nie zdaje sobie sprawy jeszcze, co się wydarzy. A Antek już tak myśli, gdzie do szkoły pójdzie w Warszawie. (...) Znajomi zostaną w Gdańsku. Są media społecznościowe i telefony, więc pewnie też będą go odwiedzać - mówiła wówczas Marta Nawrocka. ZOBACZ TEŻ: Marta i Karol Nawroccy pod lupą brytyjskiej stylistki. Mówi o chwilowych trendach

