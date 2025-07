Łukasz Dziemidok był kiedyś jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia. Widzowie podziwiali ego talent w popularnych serialach. Kariera aktorska rozwijała się dynamicznie, a Dziemidok zyskiwał coraz większe uznanie w branży. Mimo to w pewnym momencie zdecydował się na zaskakujący krok. Aktor bez wahania porzucił świat show-biznesu. Mężczyzna wyjechał za ocean i zamieszkał w Stanach Zjednoczonych. Dziś Łukasz Dziemidok realizuje się zawodowo w zupełnie nowej roli, która nie ma nic wspólnego z aktorstwem.

Przez lata był gwiazdą polskich seriali. Co dziś robi Łukasz Dziemidok?

Łukasz Dziemidok obecnie mieszka w Los Angeles, gdzie poświęca się swojej nowej pasji - rajdom samochodowym. Poza tym aktor zdobył dyplom psychologa oraz uzyskał licencję terapeuty rodzinnego. Czy kiedyś wróci do aktorstwa? "Nie mogę powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że nigdy do tego zawodu nie powrócę w jakimś wymiarze. W USA robiłem jakieś niezależne filmy krótkometrażowe i teatr dla Polonii z okazji 75. rocznicy powstania warszawskiego. Mniej więcej raz na rok przyjeżdżam w odwiedziny do rodziny i przyjaciół do Polski. Moja agencja aktorska w Polsce od czasu do czasu mnie zagaduje, czy bym nie wrócił do gry..." - podkreślił Łukasz Dziemidok w wywiadzie dla portalu Show News. Jego aktualne zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej:

Łukasz Dziemidok był prawdziwą gwiazdą. Stąd możecie go znać

Łukasz Dziemidok to absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Popularność zyskał przede wszystkim w serialu "Pierwsza miłość". Dziemidok pojawił się również w kultowym "Klanie", "Ojcu Mateuszu" oraz w "Pensjonacie pod Różą", gdzie zagrał Makosa, przyjaciela syna jednej z głównych bohaterek. W 2008 roku aktor spróbował swoich sił w muzycznym show "Jak oni śpiewają?", zajmując ósme miejsce. Mimo licznych zawodowych propozycji Łukasz Dziemidok postanowił zakończyć swoją karierę aktorską. ZOBACZ TEŻ: Tak żyje Bachleda-Curuś w USA. Prywatne kadry ujrzały światło dzienne