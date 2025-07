19 lipca odbył się kolejny koncert w ramach popularnej trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską", która co roku przyciąga tłumy fanów dobrej muzyki i letniej atmosfery. Tym razem wydarzenie zawitało do Chorzowa, a na scenie pojawiło się wiele znanych i lubianych gwiazd polskiej estrady. Jednym z muzyków, który wzbudził szczególne emocje wśród publiczności, był Michał Szpak. Wokalista znany z niezwykłego głosu i wyrazistego wizerunku jak zwykle nie zawiódł - zarówno pod względem muzycznym, jak i wizualnym. Nie obeszło się jednak bez drobnej wpadki.

Zobacz wideo Michał Szpak o powrocie do TVP. Mówi o odświeżeniu i tolerancji

Michał Szpak zaczął występ i nagle... To wylądowało na głowie tancerki

Jednym z utworów, które wykonywał piosenkarz, był zagraniczny hit "Sweat Dreams". To właśnie na początku tego występu doszło do niespodziewanej sceny. W trakcie wykonywania choreografii z tancerkami Szpak nagle upuścił mikrofon. Na nagraniu widać, jak uderza on w głowę jednej z kobiet i spada na ziemię. Po chwili znów trafił w ręce wokalisty, który kontynuował występ niemal bez zakłóceń. W międzyczasie znalazł nawet chwilę, by pocałować w głowę uderzoną tancerkę. "Pocałowałem, żeby nie bolało aż tak bardzo. Gdyby ktoś pytał, czy na żywo... Diva is Diva" - pisał pod nagraniem na Instagramie. Widzowie docenili, że piosenkarz nie korzystał ze wsparcia playbacku. "Niesamowity występ", "Najlepszy i na żywo", "Pełna profeska Michał, jak zawsze" - pisali. Sporo komplementów usłyszały również tancerki, które mimo drobnej wpadki nie wyszły z roli. "Brawo dla dziewczyn, bomba!", "No i to są tancerki", "Chyba potrzebna premia dla dziewczyn" - czytamy. Nagranie z całego zajścia znajdziecie poniżej.

Telewizja Polska zorganizowała serię koncertów. Śląsk to dopiero początek

5 lipca w ramach trasy "Lato z Radiem i Telewizją Polską" odbył się koncert w Zakopanem. 12 lipca wydarzenie zawitało do Elbląga. Po Chorzowie przyjdzie czas na Giżycko, Poddębice i Lublin. Koncerty w tych miastach odbędą się kolejno 26 lipca, 2 i 9 sierpnia. 16 sierpnia gwiazdy przyjadą do Mrozów, a 23 sierpnia do Tarnowa. Trasa zakończy się 30 sierpnia w Grudziądzu.