Gdy na TikToku pojawiło się nagranie z koncertu Coldplay, szybko stało się hitem. W trakcie wydarzenia na telebimach pokazywano fanów, którzy doskonale się bawili. W pewnym momencie wyświetlono przytulającą się parę, która gdy tylko się zorientowała, że wszyscy ich widzą, zaczęli panikować. Kobieta odsunęła się jak oparzona i zaczęła zakrywać twarz, a mężczyzna szybko zniknął z kadru, próbując uniknąć wpadki. Internauci w mgnieniu oka znaleźli tę dwójkę. Okazało się, że oboje pracują w jednej firmie. Andy Byron już zdążył zrezygnować z funkcji CEO.

REKLAMA

Zobacz wideo Iwona Pavlović komentuje tańce Filipa Gurłacza i Agnieszki Kaczorowskiej. Tak mówi o ich rzekomym romansie

Wpadli na koncercie Coldplay. Teraz on rezygnuje z pracy

Andy Byron spędzał miły wieczór z Kristin Cabot na stadionie Gillette w Foxborough. Szybko okazało się, że koncert Coldplay zamienił się w koszmar. Przyłapani na czułościach kochankowie w ciągu kilku godzin stali się viralem w sieci, a internauci szybko ustalili, kim są osoby na nagraniu. Wyszło na jaw, że oboje pracują w firmie Astronomer. Andy Byron, po skandalu, o którym usłyszał już niemal cały świat, zdążył zrezygnować z funkcji CEO. Na profilu firmy w sieci przekazano, że członkowie zarządu przyjęli jego rezygnację. "Jak wspomniano wcześniej, Astronomer jest wierne wartościom i kulturze, które przyświecały nam od momentu powstania. Od naszych liderów oczekuje się wyznaczania standardów zarówno w zakresie postępowania, jak i odpowiedzialności, a ostatnio standardy te nie zostały spełnione" - napisał rzecznik Astronomer, co opublikowano na Linkedin. Tymczasowo CEO został współzałożyciel i dyrektor ds. produktów, Pete DeJoy.

Znaleźli męża Kristin Cabot, która została przyłapana na nagraniu

Redakcji "Daily Mail" udało się ustalić, kim jest mąż Kristin Cabot. Wyszło na jaw, że jest to wpływowy biznesmen - dokładniej dyrektor generalny Privateer Rum (producent alkoholu). "Kristin Cabot najwyraźniej ma słabość do wpływowych mężczyzn" - pisało "Daily Mail". Przekazano również, że małżonkowie mają razem kilka nieruchomości m.in. w New Hampshire oraz Rye, gdzie dorobili się dwupiętrowego domu z czterema sypialniami, który jest wyceniany na 2,2 mln dol. (ponad osiem mln zł).