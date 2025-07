Magda Gessler to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w polskim show-biznesie. Widzowie od lat oglądają jej program "Kuchenne rewolucje", gdzie odwiedza restauracje w całej Polsce i pomaga właścicielom w odniesieniu sukcesu. Obecnie Gessler prowadzi także format "Magda gotuje Internet", gdzie rozmawia z innymi osobami z branży na temat ich życia prywatnego. Restauratorka słynie ze swoich kolorowych kreacji, które przykuwają wzrok i są bardzo oryginalne. Charakterystyczne w wyglądzie Magdy Gessler są także jej bujne loki, zagęszczane pasmami. Tym razem restauratorka pokazała się bez doczepów.

Magda Gessler zapozowała w wannie. Internauci zachwyceni. "Piękna, naturalna i subtelna"

Magda Gessler jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje 1,3 mln użytkowników. To na tej platformie restauratorka opublikowała zdjęcie z robione w wannie. Internauci mieli okazję zobaczyć, jak Magda Gessler wygląda bez doczepianych włosów. "Moment cudny. Kąpiel, przed kolacją. I spojrzenie pełne czułości" - czytamy w opisie kadru. Pod publikacją Magdy Gessler zaroiło się od komentarzy zachwyconych internautów. "Chciałabym tak wyglądać w pani wieku. Cudnie, kobieco, z wrażliwością i delikatnością malującą się na twarzy oraz pełnią zachwytu w spojrzeniu", "Pani Magdo, jest pani absolutnie zachwycająca w każdej odsłonie", "Zawsze uśmiechnięta", "Piękna, naturalna i subtelna", "Bez makijażu jeszcze piękniejsza", "Pozdrowienia pani Magdo. Syrenka" - pisali.

Magda Gessler opowiedziała wprost o włosach. "Dajemy radę"

Magda Gessler uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojej fryzury w programie "Autentyczni". To właśnie wtedy wyjawiła, że jej bujne loki to zasługa doczepianych pasm. - Zawsze miałam loki, ale nigdy nie miałam tyle. Nie da się ukryć, że do programów, wtedy, kiedy występuję, mam założone dziesięć doczepów. To są zagęszczone włosy. Mój naturalny kolor jest taki sam. Może trochę jest siwych. Ale dajemy radę - powiedziała gwiazda "Kuchennych rewolucji".