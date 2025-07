Sandra Kubicka to nie tylko modelka, ale także bizneswoman. Niedawno do grona przedsięwzięć sygnowanych jej nazwiskiem dołączył lokal serwujący matchę. Miejsce podobno jest oblegane przez klientów, którzy rzekomo wyczekują w długich kolejkach tylko po to, aby napić się modnego napoju. Ostatnio jednak popularny influencer wystawił matchy oferowanej przez celebrytkę miażdżącą recenzję. Kubicka w odpowiedzi zamieściła nagranie, na którym widzimy ją pływającą na jachcie. Film opatrzyła ironicznym podpisem. "Podobno dzieci z TikToka czekają, aż się odpalę, bo komuś tam nie smakuje moja matcha. Meanwhile (z ang. tymczasem - przyp. red.) ja na jachcie za milion złotych, pływająca po jeziorze Como" - napisała. Teraz po raz kolejny modelka odniosła się do krytyki. Tym razem zdobyła się na znacznie dłuższą wypowiedź.

Sandra Kubicka odniosła się do krytyki. "Jakby miało im to gardło wypalić"

Matcha Sandry Kubickiej cieszy się sporą popularnością. Dominikowi Rupińskiemu jednak nie zasmakowała. W swojej wideorecenzji influencer ostentacyjnie wypluł napój z powrotem do kubka. Ostatnio krytyczną opinię na temat matchy od Kubickiej wystawiła także Julia Szponar. Modelka postanowiła odnieść się do negatywnych komentarzy na temat oferowanej przez siebie matchy.

My się już po prostu śmiejemy z tego w firmie, bo trochę tak jest, że to się trend stał taki, żeby robić recenzję u nas. Tylko jak tak na chłodno pomyślimy, ja takie miałam przemyślenie kilka dni temu, to jest tylko matcha. To nie jest, nie wiem, domestos w butelce, który każemy wam pić, tylko to jest po prostu matcha. I tak, jak mówiłam wcześniej, są takie, które mogą wam smakować i są takie, które mogą wam nie smakować

- stwierdziła. Celebrytka zaznaczyła, że nie przeszkadza jej sama krytyka napoju, ale forma jej wyrażania. - Ale do czego zmierzam? Całe to aktorstwo w tych wszystkich recenzjach, wyrzucanie, wypluwanie, wiecie taka drama, trzeba tam tyle takiej dramaturgii dodać. O, to jest ohydne, nie da się tego napić. O matko, jakby naprawdę co najmniej miało im to gardło wypalić - powiedziała.

Sandra Kubicka gorzko o influencerach testujących jej matchę. "Tyle ludzi na świecie głoduje"

Celebrytka uznała też, że wypluwanie bądź wyrzucanie jedzenia w sytuacji, gdy mnóstwo ludzi na świecie głoduje, jest zwyczajnie nieetyczne. - Jeżeli wam to nie smakuje, to nadal nie jest to do takiego stopnia, żeby tak się zachowywać. Ale o czym myślałam, jak właśnie takie filmiki oglądałam, że na świecie jest tyle ludzi, którzy głodują, a ludzie się jedzeniem bawią dla zasięgów. No bo to jest zabawa, umówmy się, oni chcą tylko zasięgi, bo można by było powiedzieć, no nie smakuje mi, tyle, tak? No właśnie te kadry z wyrzucania, wypluwania i tak dalej. Tyle ludzi na świecie głoduje - podsumowała. Przypominamy, że dziennikarka Plotka również miała okazję spróbować matchy Sandry Kubickiej. Jej recenzję znajdziecie TUTAJ.