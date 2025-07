19 lipca ze świata muzyki napłynęły smutne wieści. Nie żyje Ryszard "Placho" Olesiński, ceniony polski gitarzysta rockowy, który przez wiele lat związany był z legendarnym zespołem Maanam. O śmierci muzyka poinformowała Karolina Oleszko - pierwsza wokalistka zespołu exMaanam.

Ryszard "Placho" Olesiński nie żyje. Był wieloletnim gitarzystą zespołu Maanam

Ryszarda "Placho" Olesińskiego żegnają fani oraz znajomi z branży. Jedną z pierwszych osób, które poinformowały o śmierci muzyka, była Karolina Oleszko, z którą Olesiński współpracował. "Nie mogę i nie chcę w to wierzyć. Na razie mogę napisać tylko, że mój przyjaciel, moja rodzina - Ryszard Olesiński - nie żyje" - napisała w poruszającym poście na Facebooku. "To nie może być prawda", "Nie mieści mi się to w głowie", "Jedna z najlepszych gitar w Polsce. Fantastyczny, przemiły człowiek" - piszą fani muzyka. Ryszard Olesiński był ważną postacią polskiej sceny muzycznej. Z Maanamem współpracował w latach 1980-1986 oraz ponownie w okresie 1991-2003. W tym czasie brał udział w nagraniu większości albumów studyjnych zespołu, a także wszystkich koncertowych wydawnictw. Jego gitarowe brzmienie współtworzyło unikalny charakter formacji prowadzonej przez Korę i Marka Jackowskiego.

Po rozpadzie Maanamu w 2003 roku Ryszard Olesiński wspólnie z bratem Krzysztofem Olesińskim oraz perkusistą Pawłem Markowskim założyli zespół kontynuujący muzyczną spuściznę Maanamu. Początkowo grupa funkcjonowała pod nazwą Złoty Maanam, a od 2019 roku - po zawarciu porozumienia z Kamilem Sipowiczem, mężem Kory - przyjęła oficjalną nazwę exMaanam. W składzie zespołu przewinęły się m.in. Karolina Leszko, Karolina Gibki, natomiast aktualną wokalistką formacji jest Agnieszka Bieńkowska.

Ryszard Olesiński stworzył piosenkę dla Kory

Ryszard Olesiński nie tylko tworzył muzykę, ale również pozostawał głęboko związany emocjonalnie ze swoją artystyczną drogą. W sierpniu 2018 roku, po śmierci Kory, wydał utwór "Olga" - osobisty hołd dla zmarłej przyjaciółki i współtwórczyni sukcesu Maanamu. Muzyk miał 71 lat.