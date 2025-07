W trakcie koncertu Coldplay w Stanach Zjednoczonych doszło do nietypowej sytuacji. Incydent stał się prawdziwym hitem na TikToku i innych mediach społecznościowych. Na telebimie podczas tzw. "kiss cam' pokazano przytulającą się parę, która po chwili gwałtownie się od siebie odsunęła. Kobieta zasłoniła twarz, a mężczyzna zniknął z kadru. To od razu wzbudziło mieszane uczucia. Użytkownicy internetu zaczęli snuć teorie, że ta dwójka zdradza ze sobą swoich partnerów. To okazało się prawdą. Teraz w sieci znalazło się zupełnie nowe nagranie.

Para przyłapana na koncercie zespołu Coldplay na nowym nagraniu. Opublikował je jeden z fanów

Podczas koncertu na stadionie Gillette w Foxborough kamera uchwyciła mężczyznę, który obejmował kobietę. Oboje szybko się skryli. Na scenie Chris Martin, wokalista Coldplay, zażartował: "Albo mają romans, albo są po prostu bardzo nieśmiali". To pierwsze okazało się prawdą. Tym mężczyzną był Andy Byron, szef firmy Astronomer. Kobietą z kolei jest Kristin Cabot, która pracuje w tej samej firmie. Portal Page Six udostępnił kolejne nagranie z ich udziałem. Okazało się, że jeden z fanów nagrywał zespół podczas piosenki "Yellow". Na pewnym kadrze widać parę, którą prawdopodobnie jest Andy i Kristin. Oboje nie szczędzili sobie namiętnych pocałunków. Wygląda na to, że ich kolejne czułości zostały zauważone przez ludzi wokół. Nagranie możecie obejrzeć TUTAJ.

Na tym jednak nie koniec. Media dotarły bowiem nie tylko do nowego nagrania, ale też do nowych informacji. Daily Mail ustalił bowiem, kim jest mąż Kristin Cabot. Okazuje się, że to wpływowy biznesmen, a dokładnie dyrektor generalny Privateer Rum (producent alkoholu). "Kristin Cabot najwyraźniej ma słabość do wpływowych mężczyzn" - pisało Daily Mail. Przy okazji podano, że Cabot i jej mąż mają kilka nieruchomości m.in. w New Hampshire oraz Rye (tu dwupiętrowy dom w stylu nowoangielskim z czterema sypialniami, który jest wyceniany na 2,2 mln dolarów).

Zdrada na koncercie Coldplaya. Tak zareagowała żona przedsiębiorcy

Przykre nagranie obiegło cały internet. Nic więc dziwnego, że żona mężczyzny również je zobaczyła. Jej reakcja była bardzo wymowna. Żoną przedsiębiorcy jest Megan Kerrigan Byron. Po tym, jak w sieci wybuchł skandal, jej konto z mediów społecznościowych nagle zostało usunięte. Jeszcze zanim profil zniknął, Megan zdążyła usunąć z niego nazwisko męża. Na reakcje można było liczyć również ze strony firmy Astronomer. Zostało potwierdzone, że wszczęto wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie. Początkowo Byron został wysłany na urlop, jednak 18 lipca Astronomer ogłosił, że został odsunięty od wykonywania obowiązków w firmie. "Współzałożyciel firmy i dyrektor ds. produktu, Pete DeJoy, przejął obowiązki tymczasowego dyrektora generalnego" - przekazano w oświadczeniu. ZOBACZ TEŻ: Niespodziewany zwrot ws. mężczyzny przyłapanego na koncercie Coldplay. Firma wydała komunikat