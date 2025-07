Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski mogą pochwalić się piękną willą położoną z dala od miejskiego zgiełku. Posiadłość znajduje się w środku lasu i influencerzy wydali na nią sporo pieniędzy. - Jak rozmawiam ze znajomymi, to każdy zakładał jakąś tam kwotę na budowę, a potem coś dochodziło. Zawsze dochodzi mnóstwo elementów, których wcześniej się nie zauważało, więc troszeczkę koszty przewyższyły nasze oczekiwania - opowiadał Jan Dąbrowski w rozmowie z portalem Jastrząb Post. W nowym filmie na platformie YouTube influencerzy pokazali jedną z łazienek w domu.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zmierzyli się z komentarzami internautów. "Najbardziej kontrowersyjny odcinek"

Na opublikowanym nagraniu influencerzy zaprezentowali piękną i przestronną łazienkę. W pomieszczeniu znajdują się m.in. wielka wanna, prysznic oraz bidetka, która wywołała dyskusję w komentarzach. Uwagę fanów przykuła także deszczownica. Dąbrowski postanowił odpowiedzieć na wpisy internautów na instagramowym profilu. "To najbardziej kontrowersyjny odcinek na moim kanale - czytanie komentarzy ludzi sprzeczających się, czy jest sens instalowania bidetki - korzystania z niej - zrobiło mi wieczór. Walka toczyła się też między wyznawcami i hejterami deszczownicy. Osobiście uwielbiam, ale pojawili się także ludzie, którzy skazaliby jej twórcę na karę tortur" - napisał. Chcecie zobaczyć, jak wygląda łazienka influencerów? W galerii znajdziecie zdjęcia.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski wybrali się na wakacje. "Najpiękniejsza rodzinka"

W lipcu influencerzy chwalili się w mediach społecznościowych kadrami z wyjazdu. Wybrali się do Turcji, gdzie relaksowali się ze swoimi córkami. "Każdy dzień to nowe przygody – dzieci mają tu mnóstwo atrakcji, a my chwilę, żeby złapać oddech i nacieszyć się tym wspólnym czasem. Piękne widoki, pyszne jedzenie i atmosfera, do której chce się wracać" - pisała Sylwia Przybysz. Ich wakacyjne zdjęcia zachwyciły internautów. "Ale macie fajnie", "Wyglądacie przepięknie", "Najpiękniejsza rodzinka", "Super" - pisali w komentarzach.