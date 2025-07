Jak informują zagraniczne media, Katy Perry przeżyła dramatyczne chwile podczas koncertu w San Francisco. 18 lipca w trakcie wykonywania swojego hitu "Roar" w Chase Center, doszło do groźnej awarii scenicznego rekwizytu – latającego motyla, na którym unosiła się nad publicznością. Urządzenie nagle przechyliło się i zaczęło opadać, niemal zrzucając artystkę wprost na zgromadzony pod sceną tłum.

Katy Perry przeżyła chwile grozy na koncercie. Jej rekwizyt miał niebezpieczną awarię

Na nagraniu ze zdarzenia, które błyskawicznie obiegło internet, widzimy, jak Katy Perry przerywa śpiew w środku utworu "Roar" i kurczowo trzyma się rekwizytu. Zaskoczona i wyraźnie przestraszona, zerka na kable powyżej, a potem na publiczność pod sobą. Chwilę później daje znak ręką, że wszystko z nią w porządku, po czym wraca do śpiewania.

Na szczęście sytuacja została szybko opanowana - motyl ponownie się uruchomił, a Perry dokończyła występ bez dalszych problemów. Kilka godzin później odniosła się do sytuacji na Instagramie, publikując rozmazane zdjęcie z momentu awarii. "Good Night San Fran" - podpisała ujęcie.

Katy Perry kolejny raz znalazła się w niebezpieczeństwie

Nie była to tego typu sytuacja podczas trasy koncertowej "LifeTimes Tour", promującej najnowszy album Katy Perry - "143". Pod koniec czerwca, podczas występu w Australii, doszło do podobnego incydentu z udziałem metalowej kuli, która miała unieść artystkę nad sceną. Rekwizyt niespodziewanie przechylił się w powietrzu, wywołując moment grozy zarówno u samej Perry, jak i wśród zgromadzonej publiczności. Wokalistka zdołała jednak złapać się kabli i szybko odzyskała równowagę. Pomimo tych niepokojących incydentów Katy Perry nie zwalnia tempa. Piosenkarka kontynuuje światową trasę koncertową. Jej kolejne przystanki to: Seattle, Kanada, Europa oraz Ameryka Południowa. Trasa "LifeTimes Tour" zakończy się 7 grudnia 2025 roku i ma objąć kilkadziesiąt miast na kilku kontynentach. CZYTAJ TEŻ: Katy Perry i Orlando Bloom nie są już razem. Powodem ma być "mroczny sekret".