5 lipca Kinga Duda, córka prezydenta Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy, powiedziała sakramentalne "tak". Mimo że ślub do samego końca utrzymywany był w ścisłej tajemnicy, wiadomość o uroczystości rozeszła się w mediach błyskawicznie. Ceremonia odbyła w kaplicy Pałacu Prezydenckiego i miała kameralny charakter. Co zaskakujące, zauważono jedno szczególne podobieństwo między ślubem Kingi Dudy a ceremonią jej rodziców, a jest nim... wybór biżuterii. O co chodzi?

Kinga Duda poszła śladem rodziców. Wybrała perły

Kinga, podobnie jak jej mama przed laty, w dniu ślubu postawiła na subtelne perły - elegancki, klasyczny dodatek, który może świadczyć o swoistej rodzinnej tradycji. 30 lat temu Agata Duda także miała na sobie delikatne perły podczas swojego ślubu. Pozostaje jednak pytanie, czy te są jeszcze dziś modne? Robert Czerwik, który oceniał dla nas ślubną kreację córki prezydenta, podkreślił, że okazały się świetnym akcentem dodającym "nuty modowego wyczucia".

Warto w tym miejscu nadmienić, że wybrana przez Kingę Dudę suknia zdobyła ogromne uznanie projektanta. - Suknia, którą wybrała, to piękna, ponadczasowa forma - dla mnie subtelnie inspirowana sylwetką Diora z lat 50. Mamy tu lekko zaokrąglony dekolt, rozłożysty dół i idealnie podkreśloną talię. Wszystko to w duchu nowoczesnego minimalizmu, który nie potrzebuje ozdobników, by robić wrażenie - przekazał w rozmowie z Plotkiem Robert Czerwik.

Joanna Senyszyn krytycznie o weselu Kingi Dudy

Joanna Senyszyn, znana z bezpośrednich i odważnych wypowiedzi, skomentowała ślub Kingi Dudy, który odbył się w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. W rozmowie z Jastrząb Postem polityczka przyznała, że nie ocenia samego ślubu, bo każdy ma prawo wybrać, z kim się wiąże. Jednak jej zastrzeżenia wzbudziło miejsce organizacji wesela. - Pałac Prezydencki to jest miejsce siedziby prezydenta. Być może gdyby on sam brał ślub i chciał tam coś zorganizować, to byłoby to dopuszczalne. Natomiast rodzina prezydenta, to nie przesadzajmy - podkreśliła była kandydatka na głowę państwa. Senyszyn dostrzegła przy tym jednak pewną, małą zaletę. Jaką? O tym przeczytasz tutaj: Senyszyn uderza w Kingę Dudę. Poszło o wesele. "To było nieodpowiednie".