Majka Jeżowska dwukrotnie wychodziła za mąż. Pierwszy raz stanęła na ślubnym kobiercu z Januszem Komanem, później natomiast poślubiła Toma Logana. Oba małżeństwa zakończyły się rozwodem, natomiast z drugim mężem nawet po rozstaniu pozostała w przyjacielskich relacjach. W czerwcu wokalistka poinformowała fanów, że jej były ukochany ma poważne problemy zdrowotne W piątek 18 lipca piosenkarka przekazała natomiast smutną wiadomość.

Tom Logan nie żyje. Były mąż Majki Jeżowskiej miał 69 lat

Kilka tygodni temu Majka Jeżowska przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jej były mąż w ciężkim stanie trafił do szpitala w Chicago. W piątek 18 lipca wokalistka przekazała natomiast, że Tom Logan zmarł. Gitarzysta miał 69 lat.

Żegnaj Tom… byłeś moim mężem, przyjacielem, producentem moich piosenek, skomponowałeś jedną z najpiękniejszych utworów "On nie kochał nas", wspaniałym "tatą" i opiekunem dla mojego Wojtka, wrażliwym, pełnym poczucia humoru facetem

- czytamy na facebookowym profilu piosenkarki. "Tyle smutku mam w sobie od dwóch dni, że wszystko się tu nie pomieści. Wszyscy starzy znajomi w Polsce zawsze cię wspominali z sympatią. Graj pięknie na gitarze wszystkim, którzy odeszli od nas… Dziękuję ci za twoją dobroć i wszystkie dźwięki, które zostały na moich płytach" - napisała Jeżowska.

Majka Jeżowska wspierała byłego męża

Majka Jeżowska 27 czerwca wstawiła na Facebook archiwalne zdjęcie swojego drugiego męża. Wokalistka do fotografii dodała opis, w którym zwróciła się wprost do Logana. "Tom, walcz, proszę! My tu wszyscy twoi starzy znajomi trzymamy kciuki i wysyłamy dobre myśli w stronę Chicago" - napisała. Pod postem nie zabrakło głosów fanów. "Wszystkie pozytywne myśli w stronę pana Logana", "Ja też wysyłam", "Zdrowia życzę" - pisali internauci. Piosenkarka nie zdradziła jednak wówczas, z jakimi problemami zdrowotnymi mierzy się Tom Logan. "Powiem tylko, że jest w ciężkim stanie w szpitalu" - napisała gwiazda.