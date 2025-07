Karolina Gilon przez lata była twarzą popularnych programów rozrywkowych stacji Polsat, takich jak "Love Island. Wyspa miłości" czy "Ninja Warrior Polska". W styczniu tego roku gwiazda powitała na świecie syna Franciszka. Jak niedawno poinformowały media, prezenterce po urodzeniu dziecka i przerwie z tym związanej nie zaproponowano powrotu do żadnego z dotychczasowych projektów.

Karolina Gilon opublikowała wymowne nagranie. To odpowiedź na propozycje Polsatu?

Jak poinformował Pudelek, stacja zdecydowała się zaproponować Gilon jedynie udział w nowym sezonie "Tańca z gwiazdami", jednak propozycja została odrzucona. "Jeśli chodzi o program "Ninja Warriors", to powód pożegnania Karoliny jest prozaiczny - zmieniła się formuła show, która po prostu nie przewiduje już obecności osoby wspierającej zawodników za kulisami. Stacja zaproponowała jej udział w "Tańcu z Gwiazdami", ale Karolina odmówiła" - przekazał tajemniczy informator serwisu. W jednym z niedawnych postów celebrytka pokazała wymowne nagranie, na którym tańczy w ogrodzie z dzieckiem. Wideo towarzyszy podpis: "Jedyną gwiazdą, z którą teraz tańczę, jest on" - napisała.

Wspomniane nagranie fani odebrali jako odpowiedź gwiazdy na propozycję Polsatu, by wzięła udział w tanecznym show. Niektórzy z fanów celebrytki wprost twierdzą, że propozycja udziału w intensywnym programie jak "Taniec z Gwiazdami" zaledwie kilka miesięcy po porodzie była nietrafiona. Gwiazda przebywa na urlopie macierzyńskim, a treningi do programu zajmują prawie cały tydzień. Gilon miałaby wówczas mało czasu dla syna. Poza tym młoda mama jest świeżo po porodzie, taneczne treningi przez pięc dni w tygodniu mogłyby być dla niej zbyt forsujące.

Karolina Gilon ze łzami w oczach o pracy w Polsacie

Najpierw pojawił się komunikat stacji dotyczący nowej odsłony "Ninja vs. Ninja" bez Karoliny Gilon. Następnie sama zainteresowana zamieściła poruszającą rolkę dotyczącą kariery. Pokazała się cała we łzach z poruszającym podpisem. "Kiedy po macierzyńskim chcesz wrócić do pracy, ale okazuje się, że nie ma już dla ciebie miejsca" - przekazała. "Kocham moją rodzinę najbardziej na świecie, ale to nie oznacza, że chcę zrezygnować z siebie" - uzupełniła Gilon, otrzymując tym samym masę ciepłych słów od gwiazd.